चिता की राख में मिली 'सर्जिकल कैंची', नसबंदी के बाद हुई थी महिला की मौत, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप

मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक महिला की मौत के बाद अंतिम संस्कार की राख में सर्जिकल कैंची मिली है. परिजनों का आरोप है कि नसबंदी ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने महिला के पेट के अंदर ही कैंची छोड़ दी थी.

जिले के भेरुंदा इलाके के सिंहपुर गांव की एक महिला का 12 जनवरी को सरकारी अस्पताल में नसबंदी ऑपरेशन हुआ था. ऑपरेशन के बाद उसे घर भेज दिया गया. अगले दिन उसकी तबीयत बिगड़ी और उसे सीहोर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में भोपाल रेफर किया गया.

मृतक महिला के परिजनों ने जब श्मशान से अंतिम संस्कार के बाद राख और अस्थियां इकट्ठा कीं तो जली हुई सर्जिकल कैंची मिली.

परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने लापरवाही बरतते हुए महिला के पेट में कैंची छोड़ दी, जिससे संक्रमण फैला और उसकी मौत हो गई. परिजनों ने लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है.

मामले को बढ़ता देख घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने ऑपरेशन करने वाली महिला डॉक्टर का तबादला कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है.

मामले में BMO डॉ. प्रफुल्ल कुमार ने मीडिया को बताया, ''नसबंदी ऑपरेशन में आमतौर पर कैंची का उपयोग नहीं होता. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट हो सकेगा. उन्होंने कहा कि राख में मिली कैंची कहां से आई, यह जांच का विषय है.''

फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

