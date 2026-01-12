'गुटखा' थूकने के लिए उठाया नकाब और CCTV में कैद हो गया चेहरा... पुलिस के हत्थे चढ़ गया शातिर चोर, पहुंचा जेल

MP के रीवा में चोरी की एक वारदात का ऐसा खुलासा हुआ है, जिसमें बदमाश की सबसे बड़ी कमजोरी ही उसकी गिरफ्तारी की वजह बन गई. सराफा दुकान में चोरी करने वाला नकाबपोश बदमाश अपनी गुटखा खाने की लत के कारण पुलिस के हत्थे चढ़ गया. सिटी कोतवाली पुलिस ने पूरी वारदात का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से लाखों के जेवर भी बरामद किए हैं.

और पढ़ें

सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के उपरहटी में 6 जनवरी की शाम एक सराफा दुकान में चोरी की घटना हुई थी. सराफा व्यापारी विनोद कुमार खंडेलवाल घर का दरवाजा बंद कर कुछ देर के लिए मोहल्ले में सामान लेने गए थे. इसी दौरान शातिर बदमाश घर में घुसा और दुकान तक पहुंचकर वहां रखे चांदी के जेवर लेकर फरार हो गया. भागते समय बदमाश के कुछ जेवर रास्ते में गिर गए, जिससे व्यापारी को चोरी की जानकारी लगी.

मामले की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की बारीकी से जांच की. इसी दौरान एक कैमरे में वारदात से कुछ मिनट पहले एक नकाबपोश संदिग्ध गुटखा खाते हुए नजर आया, जिसने गुटखा खाने के लिए जैसे ही मुंह खोला, उसका चेहरा कैमरे में साफ कैद हो गया. देखें Video:-

Advertisement

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान राजेश सोनी के रूप में की. पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने साथी चिराग बाधवानी उर्फ चीकू के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया.

पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 3 लाख रुपये कीमत के चोरी किए गए जेवरात बरामद कर लिए हैं. फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर यह भी पता लगाने में जुटी है कि कहीं वे अन्य चोरी की घटनाओं में भी शामिल तो नहीं रहे हैं.

ASP संदीप मिश्रा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की गई. पूछताछ में उसने अपने साथी के साथ चोरी करना स्वीकार किया है. चोरी का माल बरामद कर लिया गया है और अन्य घटनाओं में उनकी भूमिका की जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----