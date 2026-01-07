चोरी के शक में नाबालिग को उल्टा लटकाकर पीटा, MP के रीवा में हैवानियत की हदें पार

मध्य प्रदेश के रीवा जिले से एक बेहद चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. चोरी के शक में एक नाबालिग युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई. आरोपियों ने नाबालिग को इस कदर पीटा कि वह दर्द से चीखता-चिल्लाता रहा और रहम की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई है.

घटना रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि दो युवक मिलकर नाबालिग को डंडों से पीट रहे हैं. पहले उसे जमीन पर पटककर लात-घूंसे मारे गए, फिर उसे उल्टा लटकाकर लगातार पीटा गया. इस दौरान तीसरा युवक पूरी घटना का वीडियो बनाता नजर आता है.

रहम की गुहार भी बेअसर रही

वीडियो में नाबालिग युवक दर्द से कराहता और चीखता हुआ दिखाई देता है. वह हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगता है, अपनी मां की कसमें खाता है और कई बार आरोपियों के पैरों में गिरकर माफी भी मांगता है. इसके बावजूद आरोपियों ने उस पर जरा भी दया नहीं दिखाई और मारपीट जारी रखी.

करीब 7 मिनट 20 सेकंड लंबे इस वीडियो में लगातार नाबालिग के साथ हिंसा होती रही. आरोपी युवक उस पर चोरी का आरोप लगाते हुए उसके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ करते नजर आते हैं. वहीं पीड़ित युवक बार-बार खुद को निर्दोष बताता रहा और चोरी से इनकार करता रहा.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है. एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने संज्ञान लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि वीडियो में दिख रहे आरोपियों की पहचान की जा रही है.

पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस घटना ने एक बार फिर कानून को हाथ में लेने की प्रवृत्ति और नाबालिगों के साथ हो रही बर्बरता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

