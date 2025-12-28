रीवा में बीयर बार के कुक को मारी गोली, हालत गंभीर; CCTV में कैद वारदात

मध्य प्रदेश के रीवा जिले में देर रात सनसनीखेज वारदात सामने आई है. सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत संचालित एक नाइट क्लब बीयर बार में काम करने वाले कुक को गोली मार दी गई. घायल कर्मचारी को गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है. पूरी घटना बीयर बार में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

बीयर बार के कुक को मारी गोली

मिली जानकारी के अनुसार, शहर के पड़रा मोहल्ले में संचालित नाइट क्लब बीयर बार में जमुना सिंह कुक के रूप में कार्यरत थे. देर रात जब वह बीयर बार बंद करने की तैयारी कर रहे थे, तभी एलपी पटेल नामक व्यक्ति वहां पहुंचा और उन पर दो गोलियां चला दीं. गोलियां जमुना सिंह के पेट में लगीं और आर-पार हो गईं. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

घटना के बाद घायल जमुना सिंह ने बीयर बार से ही अपनी पत्नी पूजा सिंह को फोन कर पूरी जानकारी दी. परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल कर्मचारी को तत्काल संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

सीसीटीवी में कैद हुई गोली मारने की पूरी घटना

पुलिस ने बताया कि गोली मारने वाले आरोपी एलपी पटेल को सिविल लाइन थाना पुलिस ने घेराबंदी कर उसके घर से हिरासत में ले लिया है. फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है. बताया जा रहा है कि आरोपी के घर में ही बीयर बार संचालित है, हालांकि दोनों के बीच विवाद किस बात को लेकर हुआ, इसका स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आया है.

घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि तीन लोग मौके पर खड़े हैं और उनमें से एक व्यक्ति पिस्तौल निकालकर गोलियां चलाता है. पुलिस इस फुटेज के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है.



