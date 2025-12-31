scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सोनू बनकर जीता भरोसा, तलाक कराया और 5 साल तक किया शोषण, असलियत खुली तो निकला इमरान

मध्य प्रदेश के रतलाम में एक मुस्लिम युवक पर हिंदू नाम बताकर शादीशुदा हिंदू युवती को फंसाने का आरोप लगा है. युवती से शादी का झांसा देकर उससे पति से तलाक कराया गया और वर्षों तक शारीरिक संबंध बनाए गए. असलियत सामने आने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी. पुलिस ने केस दर्ज कर तलाश शुरू की है.

Advertisement
X
लव जिहाद का आरोपी इमरान (Photo: ITG)
लव जिहाद का आरोपी इमरान (Photo: ITG)

मध्य प्रदेश के रतलाम शहर से लव जिहाद से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है. यहां एक मुस्लिम युवक पर आरोप है कि उसने हिंदू नाम बताकर एक शादीशुदा हिंदू युवती को अपने जाल में फंसाया, शादी का झांसा दिया और करीब पांच साल तक उसका शारीरिक शोषण किया. असलियत सामने आने पर आरोपी ने युवती को जान से मारने की धमकी दी. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

घटना रतलाम शहर के एक पॉश इलाके में रहने वाली 30 वर्षीय युवती से जुड़ी है. युवती ने पुलिस को बताया कि वह 12वीं तक पढ़ी हुई है. उसकी पहचान वर्ष 2020 में राम मंदिर क्षेत्र में एक युवक से हुई थी, जिसने अपना नाम सोनू और खुद को हिंदू बताया था. इसके कुछ समय बाद युवती की शादी हो गई थी.

रतलाम शहर में लव जिहाद का मामला

सम्बंधित ख़बरें

High voltage drama between lovers in the Collectorate
कलेक्ट्रेट में प्रेमी-प्रेमिका ने किया जबरदस्त ड्रामा, कोर्ट ने प्रेमिका को नारी निकेतन भेजा, प्रेमी हुआ बेहोश
गैस रिसाव से रतलाम में हड़कंप
रतलाम में फैक्ट्री में गैस रिसाव से हड़कंप. (Photo: Screengrab)
MP: रतलाम की फैक्ट्री में क्लोरीन गैस का रिसाव, आंखों में जलन के साथ लोगों को होने लगी घबराहट
सुबह 7 बजे हुआ हादसा.(Photo: Screengrab)
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार खाई में गिरी, 5 की मौत, Video
Fight with policemen,Police arrested the accused
अस्पताल में पुलिसकर्मियों को पीटने का वीडियो वायरल, आरोपी गिरफ्तार कर निकाला गया जुलूस

युवती के अनुसार 11 जून 2023 से आरोपी युवक से फिर फोन पर बातचीत शुरू हुई. उसने शादी का भरोसा दिलाकर युवती को अपने पति से तलाक लेने के लिए कहा. आरोपी की बातों में आकर युवती ने जुलाई 2023 में अपने पति को छोड़ दिया और पिता के घर रहने लगी.

14 सितंबर 2023 को आरोपी और युवती नयागांव क्षेत्र में साक्षी पेट्रोल पंप के पास एक किराए के कमरे में पति-पत्नी की तरह रहने लगे. आरोपी ने कहा कि तलाक होते ही वह शादी कर लेगा. इसी दौरान आरोपी की फोन पर बातचीत से युवती को पता चला कि वह हिंदू नहीं, बल्कि मुस्लिम है और उसका असली नाम इमरान है.

Advertisement

पहचान छुपाकर किया शारीरिक शोषण 

इसके बाद दोनों महू रोड क्षेत्र के एक किराए के फ्लैट में रहने लगे. 8 नवंबर 2024 को युवती का उसके पति से तलाक हो गया, लेकिन इसके बाद आरोपी इमरान ने शादी से इनकार करना शुरू कर दिया. 26 दिसंबर 2025 को इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने युवती को धमकी दी कि पुलिस के पास गई तो उसे जान से खत्म कर देगा.

डरी हुई युवती 29 दिसंबर 2025 की रात औद्योगिक क्षेत्र थाने पहुंची और पूरी आपबीती बताई. पुलिस ने आरोपी इमरान उर्फ सुपर पिता मैमूद हुसैन निवासी शहर सराय रतलाम के खिलाफ बीएनएस 2023 की धारा 64(1), 64(2)(m) और 351(3) के तहत मामला दर्ज किया है. आरोपी पहले एमडी ड्रग तस्करी के मामले में गिरफ्तार हो चुका है और फिलहाल जमानत पर था. पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement