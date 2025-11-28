'चेहरे पर शिकन या पछतावा तक नहीं था...', वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुई सोनम रघुवंशी, राजा के भाई ने की शिनाख्त

Raja Raghuvanshi Murder Case: इंदौर के राजा रघुवंशी की शिलांग में हुई हत्या के मामले की सुनवाई हुई. मृतक राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी के बयान कोर्ट में दर्ज किए गए. इस दौरान मुख्य आरोपियों में से एक सोनम रघुवंशी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां मजिस्ट्रेट ने विपिन से सोनम की शिनाख्ती करवाई.

सोहरा कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने विपिन रघुवंशी ने अपनी गवाही में VC के जरिए पेश हुई सोनम की पहचान की और पुष्टि की कि वही आरोपी कोर्ट के सामने मौजूद है.

विपिन ने हत्याकांड से जुड़े घटनाक्रमों के बारे में अपनी बात रखी. हालांकि, गवाही का सबसे चौंकाने वाला पहलू वह था जो विपिन रघुवंशी ने सोनम के हाव-भाव को लेकर कोर्ट को बताया.

विपिन रघुवंशी ने जज को बताया कि जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर सोनम का चेहरा दिखाया गया, तो उसके चेहरे पर किसी प्रकार की शिकन या पछतावे का कोई भाव नहीं था.

गवाह के इस बयान को अभियोजन पक्ष के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह आरोपी के मानसिक स्थिति और घटना में उसकी कथित संलिप्तता को बल देता है.

इससे पहले भी विपिन रघुवंशी ने पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की थीं, जो राजा सोनम की बातचीत से संबंधित थीं, और उन्होंने बताया था कि राजा रघुवंशी ने दम तोड़ने से पहले कुछ संकेत दिए थे.

इस हत्याकांड में यह पहचान कार्यवाही बेहद अहम मानी जा रही है. कोर्ट ने सभी पक्षों के बयान दर्ज करने के बाद मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है. हालांकि, विपिन के बयान आज भी दर्ज किए जाएंगे, वहीं शिलोंग पुलिस द्वारा सौंपे गए सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर अब आगे की न्यायिक कार्यवाही पूरी की जाएगी.

बता दें कि सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाह समेत 8 लोगों को इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था. सोनम के पति राजा मेघालय में हनीमून के दौरान 23 मई को लापता हो गए थे. उनका क्षत-विक्षत शव पूर्वी खासी हिल्स जिले के चेरापूंजी में एक झरने के पास गहरी खाई में 2 जून को मिला था.

