पन्ना में 'सफेद अंधेरा'... घने कोहरे की चादर में लिपटा शहर, 20 मीटर तक गिरी विजिबिलिटी

मध्यप्रदेश के पन्ना में आज घना कोहरा छाया रहा. इस फॉग से जनजीवन प्रभावित हो गया. पन्ना का ये दृश्य सुबह 9 बजे का हे. जहां कोहरे के कारण विजिबिलिटी घटकर मात्र 20 मीटर तक पहुंच गई. हालात ऐसे रहे कि वाहन चालकों को फॉग लाइट का प्रयोग कर रेंगते हुए सफर करना पड़ा. पन्ना में इतना घना कोहरा इस मौसम में दूसरी बार देखने को मिला.

और पढ़ें

घने कोहरे का सबसे ज्यादा असर राष्ट्रीय राजमार्ग-39 (एनएच-39) पर देखने को मिला, जहां वाहनों की आवाजाही काफी कम हो गई. सुरक्षा की दृष्टि से कई वाहन चालकों ने अपने वाहन साइड में रोक दिए. वहीं बरसते कोहरे के चलते जानवर भी परेशान होते दिखे.

स्थानीय लोगों के अनुसार, यह इस सीजन का दूसरा घना कोहरा है, लेकिन इतना घना कोहरा पहले कभी देखने को नहीं मिला. वहीं कोहरे के साथ ही ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है. सुबह और देर रात ठिठुरन बढ़ने से लोग गर्म कपड़ों का सहारा लेने को मजबूर हैं. मौसम में अचानक आए इस बदलाव से खासकर दोपहिया वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

पन्ना जिला प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे कोहरे के दौरान धीमी गति से वाहन चलाएं, फॉग लाइट का प्रयोग करें और अनावश्यक यात्रा से बचें. उधर, मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे का असर और बढ़ सकता है.

Advertisement

---- समाप्त ----