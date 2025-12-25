scorecardresearch
 
गड़े धन का लालच, नकली सोना और ठगी...पन्ना पुलिस ने राजस्थान में पकड़े 9 ठग

पन्ना पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का भंडाफोड़ कर राजस्थान से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया. गिरोह गड़े धन का लालच देकर ठगी करता था. आरोपी पहले असली सोना दिखाकर भरोसा जीतते, फिर नकली जेवर देकर फरार हो जाते.

गड़े धन का लालच, नकली सोना और...पन्ना पुलिस ने पकड़े 9 ठग (Photo: ITG)

मध्य प्रदेश की पन्ना पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए राजस्थान से 9 शातिरों को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह 'गड़े हुए धन' का लालच देकर लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाता था. पन्ना एसपी निवेदिता नायडू ने बताया कि आरोपियों का ठगी का तरीका बेहद शातिर था. आरोपी पहले असली सोने का टुकड़ा दिखाकर लोगों का भरोसा जीतते थे और फिर सौदा तय होने पर भारी मात्रा में नकली जेवर थमाकर फरार हो जाते थे. 

ताजा मामला सलेहा का है, जहां एक व्यापारी से 3 लाख रुपये की ठगी की गई. पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गठित टीम ने घेराबंदी कर जालौर और उदयपुर के इन आरोपियों को धर दबोचा. पुलिस ने इनके पास से 3.5 किलो से ज्यादा नकली सोना, 1.22 लाख रुपये नकद और 4 मोटर साइकिलें बरामद की हैं. ​पुलिस की इस मुस्तैदी ने न केवल एक बड़े गिरोह को सलाखों के पीछे पहुंचाया है, बल्कि जनता को भी ऐसे जालसाजों से सावधान रहने का कड़ा संदेश दिया है.
 
