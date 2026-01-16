कार पर कूदी नीलगाय, शीशा तोड़कर अंदर जा फंसी, मां की गोद में बैठी मासूम की मौत; रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना

मध्य प्रदेश के गुना शिवपुरी नेशनल हाईवे-46 पर हादसे में मासूम बच्ची की मौत हो गई. वजह बनी नीलगाय. जिसने अचानक कार में टक्कर मार दी.

गुना निवासी सोनू जाट जब अपने परिवार के साथ हाइवे से गुजर रहे थे, उसी वक्त एक नीलगाय ने अचानक उनकी कार के सामने छलांग लगा दी. कार और नीलगाय की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन में सवार बच्ची आन्या की घटनास्थल पर मौत हो गई.

घटना मंगलवार शाम 6.45 बजे की बताई जा रही है. मकर संक्रांति मनाने के लिए सोनू अपने परिवार को लेकर गुना से मगरधा गांव जा रहे थे, तभी एक नीलगाय जंगल से निकलकर अचानक उनकी कार के ऊपर कूद गई.

नीलगाय की टक्कर से कार के शीशे टूट गए और मां की गोद में बैठी मासूम बच्ची आन्या की दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे में बच्ची के माता-पिता भी घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया. कैंट पुलिस ने हादसे की सूचना वन विभाग को दी जिसके बाद वन अमला भी घटनास्थल पर पहुंच गया.

स्थानीय लोगों ने बताया कि कार जब हाइवे से गुजर रही थी, उसी दौरान दो नीलगाय अचानक जंगल से निकलकर गाड़ी के सामने आ गई, जिसमें से एक नीलगाय ने कार के ऊपर छलांग लगा दी.

नीलगाय कार का शीशा तोड़कर उसके अंदर ही फंस गई थी. हादसा जबरदस्त था जिसमें बच्ची की मौत हो गई. गाय को कार से बाहर निकालकर वन विभाग की टीम को दे दिया गए है.



सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई थी. रेंजर और वन विभाग की टीम ने नीलगाय को उठाकर रेस्क्यू वाहन में रखा और इलाज के लिए ले गए. हादसे में नीलगाय की हालत भी गंभीर बताई जा रही है.

