scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'साहब! पुलिस को इतना मत बेचो...', हेड कांस्टेबल होशियार सिंह के सुसाइड नोट ने हिलाया पुलिस विभाग, RI पर वसूली के आरोप

MP के नीमच से आई यह खबर पुलिस विभाग के भीतर की सड़ांध और एक ईमानदार कर्मचारी की बेबसी को उजागर करती है. एक हेड कॉन्स्टेबल का खुद DGP के नाम सुसाइड नोट लिखकर जान देना और यह कहना कि 'पुलिस को इतना मत बेचो कि ईमानदार नौकरी न कर पाए', पूरे सिस्टम की नैतिकता पर बड़ा प्रहार है.

Advertisement
X
बेटी ने कहा- बीमार पिता को जानबूझकर किया प्रताड़ित.(Photo:ITG)
बेटी ने कहा- बीमार पिता को जानबूझकर किया प्रताड़ित.(Photo:ITG)

नीमच की कनावटी पुलिस लाइन में हेड कॉन्स्टेबल होशियार सिंह ने आला अधिकारियों पर प्रताड़ना और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली. मौत से पहले लिखे 3 पन्नों के सुसाइड नोट में उन्होंने रक्षित निरीक्षक (RI) विक्रम सिंह भदौरिया और हेड कॉन्स्टेबल प्रणव तिवारी पर सीधा निशाना साधते हुए खुलासा किया कि पुलिस लाइन में ड्यूटी लगाने और रोजनामा लिखने के नाम पर 5 से 10 हजार रुपये की अवैध वसूली की जा रही है.

50 वर्षीय होशियार सिंह ने नोट में अपना दर्द व्यक्त करते हुए लिखा कि विभाग में ईमानदार आदमी का नौकरी करना मुश्किल हो गया है और भ्रष्टाचार का विरोध करने पर बड़े अधिकारियों के नाम का डर दिखाकर प्रताड़ित किया जाता है.

सुसाइड नोट में होशियार सिंह ने निरीक्षक (RI) और हेड कॉन्स्टेबल पर सीधे आरोप लगाए और डीजीपी को लिखा, ''मेरा आवेदन वायरल होने ओर पुलिस विभाग मुझे मार सकता है. एसपी साहब के ससुर का टिकट 10 हजार रुपए में आरआई साहब बनवाते हैं. एसपी साहब यहां खेलने आते हैं तो रोजाना खर्चा आरआई साहब और अन्य उठाते हैं. नीमच में सब कुछ बिक रहा है. जो लाइन में पैसे देगा, उसके प्रति सहानुभूति रहेगी.  मुझे आत्महत्या करने की स्वीकृति प्रदान करें...''

सम्बंधित ख़बरें

कंचन बाई के परिवार को ₹4 लाख का मुआवजा.(Photo:ITG)
कंचन बाई ने जान देकर बचाए 20 बच्चे, सरकार देगी ₹4 लाख का मुआवजा
पूजा जाट ने 7वां स्थान हासिल किया. (Photo: ITG)
नशे के आदी थे पिता, भाई ने खेतों में मेहनत की, कर्ज लेकर पढ़ाया... बहन बन गई DSP
700 CCTV खंगालने के बाद पुलिस ने पकड़ा गिरोह.(Photo:FB/MP Police)
वॉकी-टॉकी से करते थे बात, छुड़ाने को वकील भी तैयार, MP का हाई-टेक गैंग
चंबल नदी पार कर रोज स्कूल जाते हैं बच्चे.(Photo:ITG)
MP: बच्चे नदी पार कर जाते हैं स्कूल, माता-पिता स्टाम्प पेपर पर लेते हैं जिम्मेदारी
दुकानदार को लस्सी के पैसे देते CM मोहन यादव.
'भैया, लेने तो पड़ेंगे...', दुकानदार ने मना किया, मगर CM ने जबरदस्ती दिए लस्सी के पैसे
हेड कॉन्स्टेबल ने सुसाइड नोट में खोला भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा.

दरअसल, रविवार दोपहर जहर खाने के बाद होशियार सिंह खुद चलकर कंट्रोल रूम पहुंचे थे, जहां से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. इस घटना और सोशल मीडिया पर वायरल हुए सुसाइड नोट ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Advertisement

इधर, आरोप के जवाब पर नीमच एसपी अंकित जायसवाल ने कहा कि मृत होशियार सिंह ने नशे की हालत में जहर पिया होगा. उन्होंने होशियार सिंह के कार्यकाल की कमियां बताते हुए प्रश्न चिन्ह लगा दिया. साथ ही कहा कि सुसाइड नोट के हैंड राइटिंग की जांच करवाएंगे. साथ ही एसपी ने कहा कि होशियार पहले भी कई बार अनियमित के चलते सवालों में रहे. हालांकि, एसपी ने हेड कॉन्स्टेबल की मौत पर संवेदना कहते हुए जांच की बात कही.

होशियार सिंह के शव को पोस्टमार्टम के बाद हरियाणा स्थित पैतृक गांव में परिवार के साथ अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया गया है. लेकिन अगर मृतक होशियार सिंह की बेटी ने रोते-रोते पिता की व्यथा बताई.

मृत हेड कॉन्स्टेबल की बेटी अर्पिता ने कहा, ''पिताजी का ऑपरेशन हुआ था और वह लगातार परेशान चल रहे थे और जानबूझकर उनकी ड्यूटी लगाई जाती थी. पिताजी ड्यूटी को कम करने की बोलते, लेकिन उन्हें प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता था.''

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement