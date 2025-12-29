चावल नहीं बचे तो प्लेटों में सब्जी भरकर पी गए... मुरैना में खाने के स्टॉल पर टूटे कांग्रेस कार्यकर्ता, सांसद संजना जाटव के जाते ही मची अफरा-तफरी

मध्यप्रदेश में कांग्रेस के एक कार्यक्रम के बाद कार्यकर्ताओं के व्यवहार को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. कार्यकर्ता सम्मेलन समाप्त होते ही खाने की व्यवस्था पर जिस तरह से भीड़ टूट पड़ी, उसका वीडियो अब सामने आया है.

और पढ़ें

यह तस्वीरें नेशनल हाईवे-44 पर स्थित दया बैंक्वेट हॉल की हैं, जहां आज दोपहर 2 बजे कांग्रेस की SIR को लेकर कार्यकर्ता बैठक आयोजित की गई थी. इस बैठक में मप्र कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी, सह-प्रभारी और राजस्थान के भरतपुर से कांग्रेस सांसद संजना जाटव मौजूद रहीं.

कार्यक्रम समाप्त होने और अतिथियों के जाने के बाद कार्यकर्ताओं के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी. लेकिन जैसे ही खाने की शुरुआत हुई, कार्यकर्ता भोजन पर एक साथ टूट पड़े.

वीडियो में साफ दिख रहा है कि किसी के हाथ में पूड़ी है, किसी के हाथ में सब्जी का डोंगा, तो कोई बूंदी लेकर भागता नजर आ रहा है. कई लोगों की प्लेट में पूरा भोजन तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन अफरा-तफरी के बीच लूट मचती रही. कपड़े खराब हो रहे थे, लोग गिरते-पड़ते दिखे, लेकिन खाने की होड़ थमती नजर नहीं आई. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो खुद एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने रिकॉर्ड किया. देखें Video:-

Advertisement

कांग्रेस जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंघी ने कहा, ''मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है. भोजन पर्याप्त मात्रा में बनवाया गया था. अगर कोई वीडियो सामने आया है, तो वीडियो बनाने वाले का नाम बताया जाए.''

इस मामले पर अब सियासत भी तेज हो गई है. बीजेपी नेता चारु कृष्ण दंडोतिया ने बताया, कांग्रेस कार्यकर्ता अनुशासनहीन हैं. उन्हें पार्टी में अनुशासन नहीं सिखाया जाता. हमारे धर्म में अन्न को देवता माना गया है, भोजन का सम्मान होना चाहिए.''

कार्यक्रम राजनीतिक हो या सामाजिक, भोजन की गरिमा और अनुशासन हर जगह जरूरी है. अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस इस घटना से सबक लेगी या वीडियो यूं ही सवाल खड़े करता रहेगा.

---- समाप्त ----