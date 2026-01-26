scorecardresearch
 
SC के अल्टीमेटम के बीच मंत्री विजय शाह ने फहराया तिरंगा, कर्नल सोफिया कुरैशी विवाद के बावजूद बने चीफ गेस्ट

MP के मंत्री विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बावजूद खंडवा में गणतंत्र दिवस समारोह में झंडा फहराया. कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान मामले में कोर्ट ने सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया है.

खंडवा में मंत्री विजय शाह ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज.(Photo:ITG)
खंडवा में मंत्री विजय शाह ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज.(Photo:ITG)

गणतंत्र दिवस के अवसर पर खंडवा के स्टेडियम ग्राउंड में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने ध्वजारोहण किया. उन्होंने परेड की सलामी ली और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया. हालांकि, यह आयोजन उनकी मौजूदगी की वजह से राजनीतिक और कानूनी गलियारों में चर्चा का विषय बना रहा.

इस दौरान मंत्री विजय शाह ने झंडा वंदन किया, खुली जिप्सी में सवार होकर परेड का निरीक्षण किया और जिले के उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत किया.

मंत्री विजय शाह इस समय भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए एक विवादित बयान को लेकर कानूनी शिकंजे में हैं. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि विजय शाह के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर दो सप्ताह के भीतर अंतिम निर्णय लिया जाए.

मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक और विवादित टिप्पणी की थी, जिसे सेना की गरिमा और महिला अधिकारियों के सम्मान के खिलाफ माना गया.

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और 'दो सप्ताह के फैसले' वाली समयसीमा शुरू होने के बावजूद, राज्य सरकार ने विजय शाह के प्रोटोकॉल में कोई बदलाव नहीं किया.गणतंत्र दिवस जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व पर उन्हें खंडवा में मुख्य अतिथि बनाया गया, जिस पर अब विपक्ष सवाल उठा रहा है.

