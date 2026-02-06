MP: प्री-बोर्ड परीक्षा देने घर से निकली 8वीं की छात्रा का किडनैप, जंगल में चार युवकों ने किया गैंगरेप

मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है. यहां 14 साल की नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना ने पूरे इलाके को हिला कर दिया है. आरोप है कि दो बाइकों पर सवार चार युवकों ने छात्रा का किडनैप किया फिर उसे नशीला पदार्थ पिलाकर जंगल में ले जाकर घिनौनी वारदात को अंजाम दिया.

और पढ़ें

जानकारी के अनुसार नाबालिग छात्रा गुरुवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे अपनी सहेली के साथ आठवीं कक्षा की प्री-बोर्ड परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी. दोनों छात्राएं परीक्षा केंद्र की तरफ जा रही थीं. इसी दौरान रास्ते में बाइक सवार चार युवक सामने आए और दोनों को रोक लिया.

आठवीं में पढ़ने वाली छात्रा से गैंगरेप

आरोप है कि युवकों ने सहेली को मौके पर छोड़ दिया और नाबालिग छात्रा को जबरन अपने साथ ले गए. इसके बाद छात्रा को नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया गया. बेहोशी की हालत में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया.

घटना के बाद छात्रा जंगल में बेहोशी की हालत में मिली. जब आसपास के लोगों को इसकी जानकारी हुई तो क्षेत्र में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रा को तुरंत मऊगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया.

Advertisement

बाइक सवार चार युवकों ने दिया वारदात को अंजाम

अस्पताल में छात्रा का मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है. पुलिस के अनुसार छात्रा नशे की हालत में थी, इसलिए गुरुवार को उसके बयान दर्ज नहीं हो पाए थे. शुक्रवार जब उसकी स्थिति सामान्य हुई तो पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है.

पीड़िता की मां की शिकायत पर मऊगंज थाना पुलिस ने POCSO एक्ट और सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं अन्य आरोपियों की तलाश तेजी से जारी है.

पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट किया

इस मामले पर एसडीओपी सचि पाठक ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा. घटना के बाद से इलाके में लोगों में आक्रोश है और आरोपी युवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----