खरगोन: महेश्वर जनपद पंचायत CEO रीना चौहान सस्पेंड, वार्ड 7 की जगह 9 में चुनाव कराने पर गिरी गाज

MP की पर्यटन नगरी महेश्वर की जनपद पंचायत में कर्मचारियों और अधिकारियों की भारी चूक के कारण पूरे चुनाव को ही निरस्त करना पड़ा था. अब दोबारा चुनाव होंगे.

चुनाव को लेकर सामने आई थी CEO रीना चौहान की लापरवाही.(Photo:ITG)
MP News: खरगोन जिले से प्रशासनिक लापरवाही का अचरज भरा मामला सामने आने पर जनपद पंचायत CEO रीना चौहान को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. महेश्वर में अधिकारियों ने गलत जानकारी के आधार पर गलत वार्ड में ही उपचुनाव करा दिया था. 'आज तक' पर इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और इंदौर कमिश्नर सुदाम खाड़े ने सीईओ के खिलाफ सख्त एक्शन लिया.

दरअसल, महेश्वर की जनपद पंचायत में कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उपचुनाव को निरस्त करना पड़ा. दरअसल, जनपद पंचायत के वार्ड नंबर 7 के जनपद पंचायत सदस्य मोहन मकवाले का आकस्मिक निधन हो गया था. जनपद पंचायत महेश्वर ने जिला निर्वाचन कार्यालय को 30 सितंबर 25 को जानकारी भेजी गई कि वार्ड क्रमांक 9 रिक्त हो गया है, जबकि वार्ड 7 रिक्त हुआ था और इस पर उपचुनाव 15 दिसंबर को तय किया गया.

सभी प्रक्रिया वार्ड 9 में उपचुनाव की हुई. भाजपा ने पूरा जोर लगाया और सभी को सहमत कर अजय सिंह बारिया का नाम तय किया. बारिया ने एक ही फॉर्म जमा किया गया. दोपहर 3 बजे तक एक ही फॉर्म जमा हुआ.

3 बजकर 20 मिनट पर एक फॉर्म जमा होने आया, लेकिन रिटर्निंग अफसर ने ये कहकर लौटा दिया कि फॉर्म जमा करने का समय खत्म हो गया है. अंत तक ही फॉर्म बारिया का रहने पर बारिया और उनके समर्थकों ने बारिया को निर्विरोध निर्वाचित होना मान लिया.

विधिवत घोषणा दूसरे दिन यानी 16 दिंसबर को होना थी, लेकिन इससे पहले प्रशासनिक नींद टूटी और पता चला वार्ड 7 रिक्त हुआ था और उपचुनाव वार्ड 9 में कराए जा रहे हैं. लापरवाही सामने आने पर जिला पंचायत सीईओ आकाश सिंह ने अभय सिंह बरिया का निर्वाचन निरस्त किया और दो अधिकारियों सहायक ग्रेड 3 अजय वर्मा और पंचायत समन्वयक अधिकारी, प्रभारी खंड पंचायत अधिकारी रामलाल बरसेना को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया था.

यह भी पढ़ें: अजब-गजब चुनाव! खाली थी सीट कहीं और, वोटिंग करा दी कहीं और... कैंडिडेट की जीत के बाद खुली प्रशासन की नींद

'आजतक' ने बीते शनिवार को ग्राउंड रिपोर्ट दिखाकर मामले को उजागर किया था. इसमें जनपद पंचायत सीईओ रीना चौहान ने अपना पक्ष यह रखा था, ''मुझे इस संबंध में जानकारी नहीं थी और बाबुओं ने मेरे बगैर सूचना के खाली 7 नंबर वार्ड की जगह 9 नंबर वार्ड को रिक्त बताकर सूचना भेज दी थी.''

इंदौर कमिश्नर सुदाम खड़े ने महेश्वर जनपद पंचायत सीईओ रीना चौहान को मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम का गंभीर उल्लंघन माना और आदेश के तहत को चौहान को निलंबित कर मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय खरगोन अटैच किया है.

कलेक्टर भव्या मित्तल ने उक्त मामले में इंदौर कमिश्नर सुदाम खाड़े द्वारा महेश्वर सीईओ रीना चौहान के निलंबन की पुष्टि की है.

---- समाप्त ----
