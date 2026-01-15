'आपके खाते में आतंकवादी संगठन ने 7 करोड़ ट्रांसफर किए...', बोलकर 80 वर्षीय प्रोफेसर से 10 लाख की ठगी

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. सनावद थाना क्षेत्र में रहने वाले 80 वर्षीय सेवानिवृत्त प्रोफेसर शशिकांत कुलकर्णी को फर्जी कॉल और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए दो दिन तक मानसिक दबाव में रखा गया और उनसे 10 लाख रुपये आरटीजीएस करवा लिए गए.

और पढ़ें

ठगों ने खुद को दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियों से जुड़ा बताया और आतंकवादी संगठन से जुड़े लेनदेन का डर दिखाया.

यह भी पढ़ें: इंदौर जैसी आहट? खरगोन के मंडलेश्वर में मटमैले पानी से 14 लोग बीमार; उल्टी-दस्त और पेट में छालों की शिकायत

आतंकवाद के नाम पर डराने की साजिश

घटना 10 और 11 जनवरी की है, जब प्रोफेसर कुलकर्णी को व्हाट्सएप के जरिए एक कॉल आया. कॉल करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम अमर सिंह बताया और कहा कि उनके खाते में आतंकवादी संगठन के अकाउंट से करीब 7 करोड़ रुपये ट्रांसफर हुए हैं. ठग ने दावा किया कि दिल्ली में कुछ आतंकवादी पकड़े गए हैं और पूछताछ में कुलकर्णी का नाम सामने आया है. इसी आधार पर उन्हें दिल्ली आने को कहा गया.

बुजुर्ग होने के कारण दिल्ली न जा पाने की बात कहने पर ठगों ने मामला सेटल करने के लिए 10 लाख रुपये आरटीजीएस करने का दबाव बनाया. उन्हें लगातार फोन काटने से मना किया गया और कहा गया कि वे डिजिटल अरेस्ट में हैं.

Advertisement

दो दिन तक मानसिक कैद, बेटे को भी नहीं बताया

ठगों की धमकी भरी भाषा से घबराकर प्रोफेसर कुलकर्णी ने दो दिन तक किसी को भी इस बारे में नहीं बताया. उन्होंने 12 जनवरी को बताए गए अकाउंट में 10 लाख रुपये आरटीजीएस कर दिए. इसके बाद भी आरोपी और पैसे की मांग करते रहे और कहा कि उनके बैंक खाते में ग्रेच्युटी और पीएफ मिलाकर 50-60 लाख रुपये हैं.

प्रोफेसर ने बताया कि ठगों ने कहा था कि अभी 10 लाख दे दो, बाकी रकम बाद में दे देना नहीं तो खाता फ्रीज कर दिया जाएगा और गिरफ्तारी होगी.

सच्चाई सामने आने पर पुलिस में शिकायत

घटना की जानकारी जब प्रोफेसर के बेटे को मिली तो उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी. इसके बाद साइबर सेल और संबंधित विभागों से संपर्क कर जांच की गई. जांच में सामने आया कि दिल्ली पुलिस में ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं है, न ही किसी आतंकवादी की गिरफ्तारी हुई है और न ही शशिकांत कुलकर्णी नाम से कोई आरोपी है.

एडिशनल एसपी शकुंतला रुहल ने बताया कि यह एक वरिष्ठ नागरिक के साथ की गई साइबर ठगी का मामला है. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और मोबाइल नंबरों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है.

Advertisement

साइबर सेल कर रही जांच

पीड़ित प्रोफेसर ने बताया कि उन्होंने जानबूझकर आरोपी का नंबर ब्लॉक नहीं किया है ताकि पुलिस की जांच में मदद मिल सके. फिलहाल साइबर सेल में 10 लाख रुपये की ठगी की शिकायत दर्ज कर ली गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----