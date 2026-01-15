scorecardresearch
 
इंदौर जैसी आहट? खरगोन के मंडलेश्वर में मटमैले पानी से 14 लोग बीमार; उल्टी-दस्त और पेट में छालों की शिकायत

Mandleshwar Contaminated Water: इंदौर के भागीरथपुरा में हुई मौतों के बाद अब खरगोन के मंडलेश्वर में दूषित जल आपूर्ति ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है. नर्मदा किनारे बसे इस पवित्र नगर में पाइपलाइन के जरिए 'गंदे और मटमैले' पानी की सप्लाई होने से एक ही वार्ड के 14 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं.

स्वास्थ्य विभाग ने वार्ड में शुरू किया कैंप.(Photo:ITG)
इंदौर की त्रासदी से अभी प्रदेश उबरा भी नहीं था कि खरगोन जिले के मंडलेश्वर में दूषित पेयजल ने हड़कंप मचा दिया है. वार्ड नंबर 8 में रहने वाले कई परिवारों में बीमारी फैलने के बाद जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

खरगोन जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर नर्मदा किनारे स्थित पवित्र नगर मंडलेश्वर के वार्ड नंबर में 8 मटमैला गंदा दूषित पानी सप्लाई होने के चलते करीब 14 लोग उल्टी दस्त, पेट में छाले और पेट दर्द की शिकायत से ग्रसित हुए.

जब वार्ड की बात प्रशासन तक पहुंची तो तहसीलदार और सीएमओ वार्ड में पहुंचे. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी लोगों का उपचार किया दवाइयां दीं. नायब तहसीलदार संजय बावेल, सीएमओ संजय रावल, पार्षद नितिन पाटीदार और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज शर्मा मौके पर पहुंचे.

वार्ड पार्षद नितिन पाटीदार के अनुसार, नरेंद्र पटेल के परिवार में 70 वर्षीय बनारस बाई, नर्सिंग के परिवार में आयुष (15) और योगिता (35), जितेंद्र पटेल के घर में सुमन बाई (50) सहित जगदीश, दिलीप और विजय पटेल के परिवारों में लोग पेट दर्द और दस्त से पीड़ित हैं.

Advertisement

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मण्डलेश्वर के डॉ. स्वप्निल श्रीवास्तव का कहना है,'' वार्ड के लोगों ने बताया पानी मटमैला आ रहा है, इससे बीमार हुए हैं. उल्टी दस्त, पेट दर्द और छाले की समस्या लोगों में देखी गई है. करीब 14 लोगों को दवाइयां वितरित की गई है, कोई गंभीर स्थिति में नहीं था.''

तहसीलदार संजय बावेल का कहना है, ''वार्ड 8 में देखा गया कि यहां जलप्रदाय के दौरान स्टार्टिंग में पानी गंदा आ रहा है. पूरी पाइप लाइन चेक कर रहे हैं. पानी में लीकेज है या फिर कहीं और से पानी आ रहा है. लोगों ने ऐसा बताया है कि तीन-चार दिन से तबीयत खराब हो रही है.''

पार्षद नितिन पाटीदार ने बताया दूषित पानी पीने से करीब 14 लोग बीमार हुए हैं, जिन्हें स्वस्थ्य विभाग की टीम दवाइयां दे रही है. पेयजल पानी में ड्रेनेज का पानी मिलकर सप्लाय हो रहा था. इसे लेकर जिला कलेक्टर को शिकायत की गई है.

