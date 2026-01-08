scorecardresearch
 
क्या दिल्ली ने भेजा है कोई सख्त मैसेज? इंदौर छोड़ अचानक भोपाल पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय, BJP दफ्तर में तगड़ी सुरक्षा के बीच हितानंद शर्मा से मुलाकात

Kailash Vijayvargiya High Security Cover Bhopal: कैलाश विजयवर्गीय और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के बीच मुलाकात खुले मैदान में हुई. इस बीच सुरक्षा कर्मियों के अलावा सभी को मैदान से दूर रहने की हिदायत थी और विजयवर्गीय के चारों तरफ ऐसा सुरक्षा घेरा था कि परिंदा भी पर न मार पाए.

कैलाश विजयवर्गीय के चारों तरफ सुरक्षाकर्मियों की दीवार.(Photo:Screengrab)
कैलाश विजयवर्गीय के चारों तरफ सुरक्षाकर्मियों की दीवार.(Photo:Screengrab)

MP News: इंदौर की जल त्रासदी को लेकर जारी विवादों के बीच कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय गुरुवार को अचानक भोपाल पहुंचे. बीजेपी कार्यालय में विजयवर्गीय के इर्द-गिर्द ऐसी अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था देखी गई, जैसी पहले कभी नहीं रही. संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के साथ उनकी 'मैदान' में हुई गोपनीय बातचीत ने प्रदेश के सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है.

बीजेपी दफ्तर में कैलाश विजयवर्गीय के सुरक्षाकर्मियों ने एक तगड़ा सुरक्षा घेरा बना रखा था. संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और विजयवर्गीय के बीच बातचीत कार्यालय के खुले मैदान में हुई. इस बीच सुरक्षाकर्मियों के अलावा सभी को मैदान से दूर रहने की हिदायत थी और कैलाश विजयवर्गीय के चारों तरफ ऐसा सुरक्षा घेरा था कि परिंदा भी पर ना मार पाए. यहां तक कि कार्यकर्ताओं और मीडिया को भी दूर रखा गया.

आधिकारिक तौर पर बताया गया कि विजयवर्गीय उस नियमित बैठक के लिए आए थे, जो दिसंबर से मंत्रियों के लिए शुरू की गई है. इसके तहत हर मंत्री को निर्धारित दिन मुख्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मिलना होता है.

भागीरथपुरा दूषित पानी से मौतों के बीच कैलाश विजयवर्गीय का अचानक से भोपाल आने के बाद संगठन महामंत्री के साथ उनकी मुलाकात को लेकर अब अटकलें लग रही है कि दिल्ली आलाकमान ने संगठन महामंत्री के जरिये कैलाश विजयवर्गीय को कोई संदेश दिया है क्या?

Advertisement

इससे पहले भी संगठन महामंत्री इंदौर में दूषित पानी मामले में विवादित बयानों के बाद बीजेपी नेताओं को हिदायत दे चुके हैं कि वे केवल जनता की सुनें. उस बैठक में मेयर और स्थानीय पार्षद तो मौजूद थे लेकिन कैलाश विजयवर्गीय नहीं थे. ऐसे में आज की यह मुलाकात डैमेज कंट्रोल या किसी बड़ी चेतावनी के तौर पर देखी जा रही है.

