scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

शादी तोड़ने पर गुस्साए मंगेतर ने रची खौफनाक साजिश, बीच सड़क सीने में उतार दिया खंजर

जबलपुर में दहेज की मांग से इनकार करने पर 19 साल की युवती की उसके मंगेतर ने दोस्त के साथ मिलकर चाकू से गोदकर हत्या कर दी. युवती ने 5 लाख रुपये की मांग के बाद शादी तोड़ दी थी. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है. साहिल को शक था कि युवती किसी और से बात कर रही है.

Advertisement
X
युवक ने कर दी मंगेतर की हत्या (Photo: Representational )
युवक ने कर दी मंगेतर की हत्या (Photo: Representational )

मध्य प्रदेश के जबलपुर में दहेज की मांग से जुड़ा एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. 19 साल की युवती की उसके मंगेतर और उसके दोस्त ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी. पुलिस के मुताबिक युवती ने शादी से पहले 5 लाख रुपये दहेज की मांग किए जाने पर रिश्ता तोड़ दिया था, जिससे नाराज़ होकर आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया.

दहेज नहीं मिला तो ले ली जान

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि मृतका की पहचान इमलिया गांव निवासी ऋचा रजक के रूप में हुई है. वह रिछाई औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करती थी.

सम्बंधित ख़बरें

जबलपुर में भजिया को लेकर मचा बवाल
भजिया को लेकर बवाल के बाद लाठीचार्ज करती पुलिस. (Photo: Screengrab)
ठंडे भजिए पर उबल पड़ा जबलपुर, सड़क पर उतरा जैन समाज... पुलिस का लाठीचार्ज
Uttar Pradesh woman discovers unorthodox pregnancy in liver
16 साल की रेप पीड़िता को मिली बच्चे को जन्म देने की इजाजत
जबलपुर में महिला से रेप. (Photo: Representational )
MP: जबलपुर की यूनिवर्सिटी कैंपस में महिला से रेप, 2 गिरफ्तार
चर्च परिसर में धर्मांतरण के आरोपों पर हंगामा.(Photo:Screengrab)
'तू अगले जन्म में भी अंधी बनेगी', जबलपुर में नेत्रहीन महिला से अभद्रता

करीब दो साल पहले ऋचा की मुलाकात साहिल रजक से एक शादी समारोह में हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गया. बाद में परिजनों की सहमति से सगाई भी हो गई और फरवरी में शादी तय थी.

पुलिस के अनुसार, कुछ समय पहले साहिल रजक ने ऋचा के परिजनों को फोन कर 5 लाख रुपये दहेज की मांग की और गाली-गलौज भी की. इस व्यवहार से आहत होकर ऋचा ने शादी तोड़ दी और साहिल से संबंध खत्म कर लिए. इसके बाद साहिल को शक होने लगा कि ऋचा किसी और से बात कर रही है. इसी संदेह में वह उसे लगातार फोन पर धमकाने लगा.

Advertisement

शादी तोड़ने से नाराज़ पूर्व मंगेतर ने दोस्त संग रची साजिश

गुरुवार रात साहिल अपने दोस्त अजय के साथ मोटरसाइकिल से रिछाई औद्योगिक क्षेत्र पहुंचा. जब ऋचा फैक्ट्री से काम खत्म कर घर लौट रही थी, तभी दोनों ने उसे रास्ते में रोक लिया. पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपियों ने धारदार चाकू से ऋचा पर हमला कर दिया. उसकी गर्दन पर एक और सीने पर तीन से चार वार किए गए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई.

घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से ऋचा को तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान शुक्रवार दोपहर उसकी मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और परिजनों में कोहराम मच गया.

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए साहिल रजक और उसके साथी अजय को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना से पहले आरोपियों ने कोई योजना बनाई थी या नहीं और क्या इस अपराध में कोई अन्य व्यक्ति शामिल था.


 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement