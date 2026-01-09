शादी तोड़ने पर गुस्साए मंगेतर ने रची खौफनाक साजिश, बीच सड़क सीने में उतार दिया खंजर

मध्य प्रदेश के जबलपुर में दहेज की मांग से जुड़ा एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. 19 साल की युवती की उसके मंगेतर और उसके दोस्त ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी. पुलिस के मुताबिक युवती ने शादी से पहले 5 लाख रुपये दहेज की मांग किए जाने पर रिश्ता तोड़ दिया था, जिससे नाराज़ होकर आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया.

दहेज नहीं मिला तो ले ली जान

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि मृतका की पहचान इमलिया गांव निवासी ऋचा रजक के रूप में हुई है. वह रिछाई औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करती थी.

करीब दो साल पहले ऋचा की मुलाकात साहिल रजक से एक शादी समारोह में हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गया. बाद में परिजनों की सहमति से सगाई भी हो गई और फरवरी में शादी तय थी.

पुलिस के अनुसार, कुछ समय पहले साहिल रजक ने ऋचा के परिजनों को फोन कर 5 लाख रुपये दहेज की मांग की और गाली-गलौज भी की. इस व्यवहार से आहत होकर ऋचा ने शादी तोड़ दी और साहिल से संबंध खत्म कर लिए. इसके बाद साहिल को शक होने लगा कि ऋचा किसी और से बात कर रही है. इसी संदेह में वह उसे लगातार फोन पर धमकाने लगा.

शादी तोड़ने से नाराज़ पूर्व मंगेतर ने दोस्त संग रची साजिश

गुरुवार रात साहिल अपने दोस्त अजय के साथ मोटरसाइकिल से रिछाई औद्योगिक क्षेत्र पहुंचा. जब ऋचा फैक्ट्री से काम खत्म कर घर लौट रही थी, तभी दोनों ने उसे रास्ते में रोक लिया. पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपियों ने धारदार चाकू से ऋचा पर हमला कर दिया. उसकी गर्दन पर एक और सीने पर तीन से चार वार किए गए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई.

घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से ऋचा को तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान शुक्रवार दोपहर उसकी मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और परिजनों में कोहराम मच गया.

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए साहिल रजक और उसके साथी अजय को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना से पहले आरोपियों ने कोई योजना बनाई थी या नहीं और क्या इस अपराध में कोई अन्य व्यक्ति शामिल था.





