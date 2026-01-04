इंदौर में एक नहीं कई भागीरथपुरा... हर दिन पीने के लिए सप्लाई किया जा रहा काला, मैला और प्रदूषित पानी

देश में अपने आप को सबसे स्वच्छ शहर कहने वाला इंदौर इस वक्त एक खतरनाक स्थिति से जूझ रहा है. यहां एक नहीं कई ऐसी जगहें हैं, जो भागीरथपुरा बन चुके हैं. जहां लोगों के घरों में दूषित पानी पहुंच रहा है और लोग इसी पानी को पीने के लिए विवश हैं.

भागीरथपुरा जैसी स्थिति इंदौर के कई इलाकों में पनप चुकी है. इंदौर के गुलजार कॉलोनी और पिपलियाराव जैसे इलाकों में नर्मदा का गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है. ये पानी काला और बदबू मारता है. इस पानी की सप्लाई रोज सुबह 8 बजे की जाती है. आज तक ने इन इलाकों से रियलिटी चेक करते हुए लाइव दिखाया है कि कैसे नर्मदा से सप्लाई किया जा रहा पानी पूरी तरह प्रदूषित है.

लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं मौजूद है. जिसके चलते लोग इसी पानी को पीने के लिए विवश हैं. स्थानीय लोगों ने बताया कि इस बात की शिकायत वे कई बार पार्षद, विधायक और मंत्री से कर चुके हैं. लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती. इस पानी के सेवन से घर में रोज लोग बीमार पड़ रहे हैं.

नर्मदा का पानी हो चुका है प्रदूषित

इस गंदे पानी का टेस्ट करने के लिए आज तक ने टीडीएस मीटर का इस्तेमाल किया. जिससे पता चला कि यह पानी पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है. आज तक ने भारत सरकार में पेयजल मंत्रालय में नोडल ऑफिसर रहे सुधींद्र मोहन शर्मा से भी बात की. इस बातचीत के दौरान आजतक ने नर्मदा का काला, गंदा पानी, हल्का साफ पानी और पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर साथ लिया.

सुधींद्र मोहन ने बताया की नर्मदा का पानी अगर लगातार सेवन किया गया तो लोग बहुत बीमार पड़ जाएंगे और उनकी जान भी जा सकती है. इस दौरान सुधींद्र मोहन ने खुद टीडीएस मीटर से पानी की लाइव टेस्टिंग करके दिखाई.

