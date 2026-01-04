scorecardresearch
 
इंदौर में एक नहीं कई भागीरथपुरा... हर दिन पीने के लिए सप्लाई किया जा रहा काला, मैला और प्रदूषित पानी

इंदौर के भागीरथपुरा में प्रदूषित पानी के पीने से हुई मौतों का मामला इस वक्त सुर्खियों में है. लेकिन यहां भागीरथपुरा इलाका ही ऐसा नहीं है, जहां का पानी प्रदूषित है. बल्कि इंदौर में कई अन्य ऐसे इलाके भी हैं, जहां गंदा, मैला और प्रदूषित पानी सप्लाई किया जा रहा है. स्थानीय लोगों द्वारा इसको लेकर जिम्मेदार लोगों से शिकायत भी की गई. लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया.

इंदौर में कई जगहों पर किया जा रहा गंदे पानी का सप्लाई. (Photo: Screengrab)
इंदौर में कई जगहों पर किया जा रहा गंदे पानी का सप्लाई. (Photo: Screengrab)

देश में अपने आप को सबसे स्वच्छ शहर कहने वाला इंदौर इस वक्त एक खतरनाक स्थिति से जूझ रहा है. यहां एक नहीं कई ऐसी जगहें हैं, जो भागीरथपुरा बन चुके हैं. जहां लोगों के घरों में दूषित पानी पहुंच रहा है और लोग इसी पानी को पीने के लिए विवश हैं. 

भागीरथपुरा जैसी स्थिति इंदौर के कई इलाकों में पनप चुकी है. इंदौर के गुलजार कॉलोनी और पिपलियाराव जैसे इलाकों में नर्मदा का गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है. ये पानी काला और बदबू मारता है. इस पानी की सप्लाई रोज सुबह 8 बजे की जाती है. आज तक ने इन इलाकों से रियलिटी चेक करते हुए लाइव दिखाया है कि कैसे नर्मदा से सप्लाई किया जा रहा पानी पूरी तरह प्रदूषित है.

 

यह भी पढ़ें: दिन में सिर्फ 30 मिनट तक सप्लाई, उसमें भी तैरते कीड़े... इंदौर के भागीरथपुरा से ग्राउंड रिपोर्ट

लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं मौजूद है. जिसके चलते लोग इसी पानी को पीने के लिए विवश हैं. स्थानीय लोगों ने बताया कि इस बात की शिकायत वे कई बार पार्षद, विधायक और मंत्री से कर चुके हैं. लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती. इस पानी के सेवन से घर में रोज लोग बीमार पड़ रहे हैं. 

नर्मदा का पानी हो चुका है प्रदूषित

इस गंदे पानी का टेस्ट करने के लिए आज तक ने टीडीएस मीटर का इस्तेमाल किया. जिससे पता चला कि यह पानी पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है. आज तक ने भारत सरकार में पेयजल मंत्रालय में नोडल ऑफिसर रहे सुधींद्र मोहन शर्मा से भी बात की. इस बातचीत के दौरान आजतक ने नर्मदा का काला, गंदा पानी, हल्का साफ पानी और पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर साथ लिया.

सुधींद्र मोहन ने बताया की नर्मदा का पानी अगर लगातार सेवन किया गया तो लोग बहुत बीमार पड़ जाएंगे और उनकी जान भी जा सकती है. इस दौरान सुधींद्र मोहन ने खुद टीडीएस मीटर से पानी की लाइव टेस्टिंग करके दिखाई.

