MP: नशे की हालत में तीन युवकों ने मंदिर की दीवार पर किया पेशाब, फिर कान पकड़कर मांगी माफी

इंदौर में धार्मिक भावनाओं को आहत करने का एक मामला सामने आया है. मोती तबेले क्षेत्र स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर की दीवार पर नशे की हालत में पेशाब करने का आरोप लगा है. घटना के बाद इलाके में भारी नाराजगी फैल गई और स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा गया.

जानकारी के मुताबिक देर रात तीन युवक मंदिर के पास पहुंचे थे. आरोप है कि नशे की हालत में उन्होंने मंदिर की दीवार पर पेशाब कर दिया. घटना सामने आने के बाद रहवासियों ने इसका विरोध किया और बजरंग दल को सूचना दी गई.

नशे की हालत में किया पेशाब

इसके बाद विश्व हिंदू परिषद के नेता ने रावजी बाजार थाने में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया.

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर राजा दुबे, कमल अहिरवार और अर्पित चौहान को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि तीनों आरोपी नशे में थे और रात के समय मंदिर की दीवार के पास पहुंचे थे.

घटना के बाद इलाके में तनाव जैसी स्थिति बन गई थी. हिंदू संगठनों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों को कड़ी हिदायत दी गई है.

आरोपियों का माफी मांगने का वीडियो वायरल

इस बीच आरोपियों का माफी मांगते हुए एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस पूरे मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है ताकि स्थिति शांत बनी रहे.

