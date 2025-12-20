शादी का झांसा, नकली दुल्हन और फर्जी रिश्ते... इंदौर में युवक से 1.20 लाख की ठगी, दो गिरफ्तार

मध्य प्रदेश के इंदौर में शादी के नाम पर धोखाधड़ी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एमजी रोड थाना क्षेत्र में सक्रिय एक गिरोह ने युवक को शादी का झांसा देकर उससे 1 लाख 20 हजार रुपये ठग लिए. मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नकली दुल्हन और उसके फर्जी भाई को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गिरोह के दो अन्य सदस्य फरार हैं.

और पढ़ें

जानाकारी के मुताबिक, फरियादी सुनील एक निजी कंपनी में काम करता है. उसने पुलिस को बताया कि उसे अजय पंडित नामक व्यक्ति का फोन आया था. फोन पर अजय ने शादी के लिए एक लड़की होने की बात कही और बातचीत के बाद सुनील को इंदौर बुलाया गया. यहीं से ठगी की पूरी साजिश रची गई.

यह भी पढ़ें: इंदौर मेट्रो की 3.3 KM लाइन अब होगी अंडरग्राउंड, ₹900 करोड़ बढ़ जाएगी लागत

नकली दुल्हन और फर्जी रिश्तों का जाल

इंदौर पहुंचने पर सुनील की मुलाकात सपना नाम की युवती से कराई गई, जिसे सागर की रहने वाली बताकर दुल्हन के रूप में पेश किया गया. सपना पूरी तरह नकली दुल्हन थी. गिरोह के अन्य सदस्यों ने भी अलग-अलग किरदार निभाए. रवि नाम का युवक सपना का भाई बनकर सामने आया, जो असल में विदिशा का रहने वाला है.

Advertisement

इसके अलावा अजय जोशी को नकली पंडित बनाया गया, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने खुद को सपना का काका बताया. इन सभी ने मिलकर ऐसा माहौल बनाया कि सुनील को शादी की बात पर भरोसा हो गया और वह उनके जाल में फंस गया.

कोर्ट मैरिज का झांसा, सवा लाख की ठगी

गिरोह ने सुनील को कोर्ट मैरिज कराने का भरोसा दिलाया और शादी से जुड़ी तैयारियों के नाम पर उससे करीब 1 लाख 20 हजार रुपये ले लिए. पैसे मिलने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए और सुनील को अकेला छोड़ दिया. जब काफी देर तक कोई संपर्क नहीं हुआ तो सुनील को ठगी का अहसास हुआ.

इसके बाद पीड़ित ने एमजी रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की.

पुलिस की कार्रवाई, दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नकली दुल्हन सपना और उसके फर्जी भाई रवि को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों से पूछताछ की जा रही है. वहीं गिरोह के दो अन्य सदस्य अभी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है. पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

---- समाप्त ----