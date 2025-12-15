scorecardresearch
 
इंदौर मेट्रो की 3.3 KM लाइन अब होगी अंडरग्राउंड, ₹900 करोड़ बढ़ जाएगी लागत

Indore Metro Project: मेट्रो अब खजराना स्क्वायर और रेलवे स्टेशन के बीच 3.3 किलोमीटर तक अंडरग्राउंड चलेगी, जो पहले एलिवेटेड कॉरिडोर के रूप में प्रस्तावित था.

मेट्रो लाइन अब एलिवेटेड कॉरिडोर के बजाय अंडरग्राउंड बनाई जाएगी.(Photo:Instagram/officialindoremetro)
MP News: इंदौर के घनी आबादी वाले रिहायशी और कमर्शियल इलाकों से गुजरने वाली 3.3 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन अब एलिवेटेड कॉरिडोर के बजाय अंडरग्राउंड बनाई जाएगी. राज्य सरकार मास-ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट के अलाइनमेंट में बदलाव से होने वाले लगभग 900 करोड़ रुपए के अतिरिक्त अनुमानित खर्च को वहन करेगी. मूल इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट में 7500.8 करोड़ रुपए की प्रस्तावित लागत पर 31.32 किलोमीटर लंबा रूट शामिल है.

शहर में 2019 से मेट्रो लाइन का निर्माण चल रहा है, लेकिन घनी आबादी वाले रिहायशी और कमर्शियल इलाकों में प्रोजेक्ट को लगातार बाधाओं का सामना करना पड़ा है. इन इलाकों के निवासियों ने दैनिक जीवन और व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट का हवाला देते हुए प्रोजेक्ट का विरोध किया है.

CM यादव ने रविवार को राज्य की वित्तीय राजधानी इंदौर में विकास परियोजनाओं की समीक्षा की. मीटिंग के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा, "हमने फैसला किया है कि शहर में मेट्रो रेल लाइन के एक अहम हिस्से का निर्माण अब अंडरग्राउंड किया जाएगा. यह फैसला बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट, जनता की सुविधा और शहर के विकास और सुंदरता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है."

उन्होंने कहा कि इस फैसले से मेट्रो प्रोजेक्ट की लागत 800-900 करोड़ रुपए बढ़ जाएगी और अतिरिक्त खर्च राज्य सरकार उठाएगी.

मेट्रो खजराना स्क्वायर और रेलवे स्टेशन के बीच 3.3 किलोमीटर तक अंडरग्राउंड चलेगी, जहां पहले एलिवेटेड कॉरिडोर प्रस्तावित था. यह इलाका घरों और कमर्शियल प्रतिष्ठानों से घना बसा हुआ है.

इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया का होगा विस्तार

मुख्यमंत्री ने कहा कि मीटिंग में प्रस्तावित इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया का विस्तार करने का भी फैसला किया गया, जो अब पश्चिमी मध्य प्रदेश में 14 हजार वर्ग किलोमीटर में फैला होगा.

उन्होंने कहा कि मेट्रोपॉलिटन निकाय में इंदौर के साथ-साथ उज्जैन, देवास, धार, रतलाम और शाजापुर जिलों के कुछ हिस्से शामिल होंगे.

CM ने कहा, "इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया को व्यापार, उद्योग और पर्यटन के लिए एक प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा."

MYH अस्पताल की नई बिल्डिंग का शिलान्यास

इस बीच, मुख्यमंत्री यादव ने शहर में राज्य द्वारा संचालित महाराजा यशवंतराव अस्पताल, जिसे MYH के नाम से भी जाना जाता है, की नई इमारत का शिलान्यास भी किया. 773 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस बिल्डिंग में 1450 मरीजों के बेड की सुविधा होगी. MYH राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक है.

