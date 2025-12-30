scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से बीमारी का कहर, दो महिलाओं समेत एक बुजुर्ग की मौत

इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से फैली बीमारी ने गंभीर रूप ले लिया है. अब तक दो महिलाओं और एक बुजुर्ग की मौत हो चुकी है. करीब 150 लोग उल्टी दस्त से बीमार हुए हैं. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अस्पताल पहुंचकर इलाज का खर्च सरकार द्वारा उठाने का आश्वासन दिया है.

Advertisement
X
गंदा पानी पीने से दो महिलाओं की मौत (Photo: Screengrab)
गंदा पानी पीने से दो महिलाओं की मौत (Photo: Screengrab)

इंदौर के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की विधानसभा क्षेत्र एक के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से फैली बीमारी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है. गंदा पानी पीने से बीमार हुए सैकड़ों लोगों में से अब तक दो महिलाओं की मौत हो चुकी है. मृतक महिलाओं की पहचान सीमाबाई प्रजापत और उर्मिला यादव के रूप में हुई है. इसके अलावा 70 वर्षीय बुजुर्ग नंदलाल पाल की भी इलाज के दौरान मौत हो गई है.

परिजनों का आरोप है कि गंदा पानी पीने के बाद महिलाएं डिहाइड्रेशन का शिकार हो गई थीं. दोनों को उल्टी दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया था. एक महिला की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई जबकि दूसरी ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया. नंदलाल पाल को वर्मा अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां डॉक्टरों ने सीपीआर देकर जान बचाने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सके.

गंदा पानी पीने से दो महिलाओं की मौत

सम्बंधित ख़बरें

Water Contamination Death
इंदौर: भागीरथपुरा में दूषित पानी का कहर, अब तक 3 की मौत, 150 से ज्यादा बीमार
ग्रेटर नोएडा वेस्ट: दूषित पानी की
ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कई सोसाइटियों में, दूषित पानी पीने से सैकड़ो लोग बीमार
दूषित पानी से बीमार लोगों का इलाज करते डॉक्टर
उदयपुर में दूषित पानी पीने से 3 की मौत, 35 बीमार, दहशत में आए लोग
दूषित पेयजल के सेवन से बीमार हुए लोग (फाइल फोटोः बंदीप सिंह)
हिमाचल: हमीरपुर के गांवों में दूषित पानी की सप्लाई से हड़कंप, 500 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती
मछलियों में फॉरेवर केमिकल की खतरनाक मात्रा मिल रही है. सांकेतिक फोटो (Pixabay)
एक मछली खाना महीनेभर गंदा पानी पीने जितना खतरनाक, स्टडी के नतीजे डरा देंगे

भागीरथपुरा इलाके में 24 दिसंबर से उल्टी दस्त की शिकायतें सामने आने लगी थीं. अब तक करीब 150 लोग बीमार हो चुके हैं. सोमवार को ही 35 से अधिक मरीज निजी अस्पतालों में भर्ती कराए गए जिसके बाद मामला गंभीर हो गया. सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को इलाज में किसी भी तरह की कमी न रखने के निर्देश दिए.

Advertisement

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय देर रात वर्मा और त्रिवेणी अस्पताल पहुंचे. उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत कर भरोसा दिलाया कि इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी. जिन लोगों ने इलाज के लिए पैसे जमा कराए हैं उन्हें वापस किया जाएगा. वहीं नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी पूरे मामले में सामने नहीं आए हैं.

ड्रेनेज लाइन फूटने से घरों में गंदा पानी सप्लाई

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीमारी फैलने के दो संभावित कारण सामने आ रहे हैं. पहला खुदाई के दौरान ड्रेनेज लाइन फूटने से गंदा पानी सप्लाई लाइन में मिलना और दूसरा पानी की टंकी के दूषित होने की आशंका. सीएमएचओ डॉक्टर माधव हसानी ने बताया कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है. विभाग मौतों को दूषित पानी से जोड़ने से इनकार कर रहा है लेकिन मरीजों के सैंपल लेकर जांच और इलाज की व्यवस्था की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement