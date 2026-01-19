scorecardresearch
 
हरदा: कड़ाके की ठंड में हॉस्टल की दीवार फांदकर 40km पैदल निकले 400 छात्र; कलेक्टर ने हाईवे पर रोका

Harda Eklavya Residential School Protest: हरदा के राहतगांव एकलव्य विद्यालय के 400 छात्र खराब खाने और सुविधाओं की कमी के विरोध में 40 किमी पैदल मार्च पर निकल पड़े.कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने हाईवे पर उन्हें रोककर जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया.

कड़ाके की ठंड में नेशनल हाईवे पर कलेक्टर ने रोके छात्र.(Photo:ITG)
हरदा जिले के एक एकलव्य आवासीय विद्यालय के सैकड़ों छात्र स्कूल प्रशासन के खिलाफ 'बगावत' करते हुए सड़कों पर उतर आए. खराब भोजन, गंदगी और प्रिंसिपल के कथित मानसिक उत्पीड़न से परेशान ये आदिवासी छात्र जिला कलेक्टर से मिलने के लिए पैदल ही निकल पड़े.

राहतगांव के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के करीब 400 छात्र कड़ाके की ठंड का सामना करते हुए अपनी शिकायतें बताने के लिए कलेक्टर ऑफिस की ओर पैदल चलने लगे. करीब 40 किलोमीटर दूर मंजिल की ओर चले छात्र जब छात्र करीब 9 किमी चल चुके थे, तब कलेक्टर सिद्धार्थ जैन उनसे सोडलपुर में नेशनल हाईवे पर मिले. उन्होंने छात्रों की समस्याओं को हल करने का वादा किया और उन्हें बसों से स्कूल वापस भेज दिया.

छात्रों ने आरोप लगाया कि स्कूल में बेसिक सुविधाओं की कमी, खाने की क्वालिटी और साफ-सफाई की हालत बहुत खराब है.

छात्राओं को मिल रहा इल्लियों वाला खाना.(Photo:Screengrab)
Video of fight between principal and cook goes viral
वीडियो वायरल.(Photo: Khemraj Dubey/ITG)
खीर-पूड़ी की जगह परोसे मुरमुरे.(Photo:Screengrab)
आदिवासी छात्रों ने यह भी दावा किया कि जब इस संबंध में शिकायतें की गईं, तो हॉस्टल के प्रिंसिपल ने उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया. एक छात्र ने पत्रकारों को बताया कि शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्हें यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा.

कलेक्टर से बातचीत के दौरान, छात्रों ने प्रिंसिपल को हटाने की मांग की. कलेक्टर जैन ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि खाने की क्वालिटी की जांच के लिए एक पेरेंट्स कमेटी बनाई जाएगी. उन्होंने कहा कि शिकायतों के जल्द निपटारे के लिए एक 'संपर्क कमेटी' भी बनाई जाएगी, जिससे छात्र सीधे कलेक्टर या आदिवासी मामलों के विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकेंगे.

पत्रकारों से बात करते हुए कलेक्टर जैन ने कहा कि प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायतें सामने आई हैं. उन्होंने कहा, "बच्चों की समस्याओं को देखते हुए मैं मौके पर पहुंचा. फिलहाल, छात्रों को वापस लौटने के लिए मना लिया गया है. मामले की जांच की जाएगी और ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी."

स्थानीय कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह ने हॉस्टल का दौरा किया और मीडिया को बताया कि किचन में रखे खाने के सामान में कई कमियां पाई गईं. उन्होंने दावा किया कि जब पीने के पानी की टंकी की जांच की गई, तो उसके अंदर पेड़ की जड़ें मिलीं. शाह ने इसका एक वीडियो क्लिप भी शेयर किया और घटना की जांच की मांग की. 

बता दें कि राज्य के आदिवासी मामलों के विभाग के तहत, मध्य प्रदेश स्पेशल एंड एकेडमिक सोसाइटी पूरे राज्य में 63 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल चलाती है. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए सरकार द्वारा चलाए जाने वाले रेजिडेंशियल स्कूल हैं, जो कक्षा VI से XII तक क्वालिटी वाली शिक्षा देते हैं और उनके पूरे विकास पर ध्यान देते हैं.

इन स्कूलों को भारत सरकार के तहत, नई दिल्ली की नेशनल ट्राइबल स्टूडेंट्स एजुकेशन कमेटी द्वारा तय नियमों के अनुसार छात्रों को सुविधाएं और सेवाएं देने के लिए फंड दिया जाता है.

