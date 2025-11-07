scorecardresearch
 

Feedback

Video: थाली नहीं, कागज के टुकड़ों पर बच्चों को परोसा गया मिड डे मील, हेडमास्टर सस्पेंड

मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के विजयपुर ब्लॉक के हुल्लपुर प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को थाली की जगह कागज के टुकड़ों पर मिड डे मील परोसा गया. वीडियो वायरल होने पर प्रशासन में हड़कंप मच गया. जिला शिक्षा अधिकारी ने हेड मास्टर को निलंबित कर बीआरसीसी और जन शिक्षक को नोटिस दिया. वहीं, स्व-सहायता समूह का अनुबंध रद्द कर जांच शुरू कर दी गई.

Advertisement
X
वीडियो वायरल.(Photo: Khemraj Dubey/ITG)
वीडियो वायरल.(Photo: Khemraj Dubey/ITG)

मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के विजयपुर ब्लॉक के हुल्लपुर प्राथमिक विद्यालय से इंसानियत को झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं. यहां सरकारी स्कूल के मासूम बच्चों को थाली की जगह कागज के टुकड़ों पर मिड डे मील परोसा गया. बच्चे जमीन पर बैठकर खाना खाते नजर आए. इस अमानवीय व्यवहार का वीडियो गांववालों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया.

वीडियो वायरल होते ही प्रशासन में हड़कंप

वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग की लापरवाही उजागर हो गई. बच्चों को स्व-सहायता समूह द्वारा भोजन परोसा जाना था, लेकिन समूह के लोगों ने भोजन को थाली के बजाय कागज पर परोस दिया. घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आया. मामला मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई की.

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस ने कार जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है. (Photo: Representational)
श्योपुर में भीषण सड़क हादसा, शादी से लौट रहे बाइक सवार मां-बेटे की मौत 
sheopur news
श्योपुर: प्रेमिका से मिलने गए युवक का मुंडन 
युवक को जमकर पीटा और कर दिया मुंडन.(Photo:Screengrab)
रात में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक का कर दिया मुंडन, नहीं हुई FIR  
जेब कटने की शिकायत लेकर थाने पहुंचे फरियादी.(Photo:Screengrab)
CM के रोड शो में BJP नेताओं की कटी जेब, ₹2 लाख से ज्यादा कैश पार 
श्योपुर के महिला सम्मेलन में CM मोहन यादव.(Photo:ITG)
लाड़ली बहनों के लिए खुशखबरी... MP सरकार ने बढ़ा दी योजना की राशि 

यह भी पढ़ें: MP के श्योपुर में भीषण सड़क हादसा, शादी से लौट रहे बाइक सवार मां-बेटे की मौत, पिता घायल

हेडमास्टर सस्पेंड, बीआरसीसी और जन शिक्षक को नोटिस

वीडियो वायरल होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी एम.एल. गर्ग ने इस मामले को गंभीर मानते हुए स्कूल के प्रभारी हेड मास्टर भोगीराम धाकड़ को निलंबित कर दिया. वहीं बीआरसीसी और जन शिक्षक को नोटिस जारी किया गया है. संबंधित स्व-सहायता समूह का अनुबंध रद्द कर दिया गया और समूह को विद्यालय सेवा से हटा दिया गया.

Advertisement

देखें वीडियो...

लापरवाही से शर्मशार हुआ शिक्षा विभाग

बच्चों के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही और संवेदनहीनता को उजागर करता है. प्रशासन ने घटना की जांच तेज कर दी है. अधिकारियों ने कहा है कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी. इस घटना ने न केवल सरकारी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि यह भी दिखाया है कि ग्रामीण इलाकों में बच्चों की बुनियादी सुविधाएं अब भी बदहाली में हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement