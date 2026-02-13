scorecardresearch
 
'आप प्रभारी मंत्री को निर्देश न दें...', ग्वालियर की सड़कों पर सवाल पूछा तो बिफरे मिनिस्टर तुलसी सिलावट, पत्रकारों को दी नसीहत

MP News: ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट मीडिया के सवालों पर बिफर गए. सड़कों की बदहाली और सिंधिया के दौरों के समय ही सक्रिय रहने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ''हिसाब मांगने का अधिकार मैं किसी को नहीं देता.''

ग्वालियर में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट के बिगड़े बोल.(Photo:Screengrab)
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मीडिया के सवाल पर जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट बिफर गए. उन्होंने मीडिया कर्मियों से साफ शब्दों में कह दिया कि इस तरह के सवाल पूछने का अधिकार में किसी को नहीं देता हूं.

यह घटनाक्रम गुरुवार को उस वक्त सामने आया जब जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ग्वालियर पहुंचे थे. यहां उन्होंने अधिकारियों की एक बैठक भी ली थी. ग्वालियर में प्रभारी मंत्री को देखकर मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछ लिए.

ग्वालियर की बदहाल व्यवस्था, टूटी हुई सड़कों समेत अन्य मुद्दों को लेकर जब मीडिया कर्मी ने सवाल पूछा कि आप इन मुद्दों पर कोई बात नहीं करते हो, लेकिन जब महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर दौर होता है आप तभी ग्वालियर में दिखाई देते हो? 

यह सवाल सुनते ही मंत्री तुलसी सिलावट मीडिया पर ही बिफर गए. सिलावट ने कहा, ''एक बात सुनो आपके संज्ञान के लिए साल भर का चार्ट निकाल लेना चार्ट निकाल कर फिर बात करना. कितनी बार प्रभारी मंत्री आता है. प्रभारी मंत्री को आप निर्देश नहीं दोगे. मैं आपसे कह रहा हूं कि आप समस्या से अवगत कराओ.

मैं इससे सहमत हूं. एक जागरूक पत्रकार हो, लेकिन यह भाषा जो आप बोल रहे हो इसको वापस को यह अच्छी बात नहीं है. यह अधिकार में किसी को नहीं देता हूं. मेरा लेखा-जोखा मेरी पार्टी रखती है. मेरी सरकार रखती है और मैं आपको फिर बता दूं कि समस्याओं के समाधान के लिए सरकार सजग थी, सजग है और सजग रहेगी.'' देखें VIDEO:- 

सिंधिया समर्थक मंत्री और BJP के सीनियर नेता के यह तेवर देखकर मीडियाकर्मी भी हैरान रह गए.

---- समाप्त ----
