BJP विधायक के गांव में पुलिस पर हमला, प्रेम प्रसंग मामले में भड़की भीड़, 4 पुलिसकर्मी लहूलुहान; 30 पर FIR

MP News: गुना में भाजपा विधायक के गांव में पुलिसकर्मियों के ऊपर पथराव कर दिया गया. वहीं एक पुलिस कांस्टेबल को बंधक बना लिया गया. बंधक पुलिसकर्मी को मुक्त कराने पहुंचे अन्य पुलिसवालों पर भी अचानक पत्थरबाजी कर दी गई, जिसमें चार पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए.

और पढ़ें

पुलिसकर्मियों के सिर में लाठी और पत्थरों से हमला किया गया, जिसके बाद पेची गांव में तनाव के हालात हैं. घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है. घटना के बाद पुलिस ने 30 से ज्यादा आरोपियों पर जान से मारने की कोशिश, शासकीय कार्य में बाधा की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है. साथ ही आरोपियों की धरपकड़ के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है, ज्यादातर आरोपी घरों में ताला डालकर गांव से भाग गए हैं.

पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है . मीना समाज के युवक और लोधा समाज की युवती के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था. युवक के साथ युवती घर से भाग गई थी. चाचौड़ा पुलिस ने लड़की को बरामद करने के बाद One Stop सेंटर में शिफ्ट कर दिया था. लड़की के परिजन इसी बात से नाराज थे कि पुलिस ने लड़की को महिला आश्रम में क्यों भेज दिया परिजनों को क्यों नहीं सौंपा गया?

Advertisement

लड़की के परिजनों ने लड़के के घर पर आग लगाने की प्लानिंग बनाई . लड़की के परिजन पेची गांव के मंदिर में जुटे तो पुलिस भी एक्टिव हो गई. इसी दौरान एक पुलिसकर्मी ने मंदिर में एकजुट हुए युवती के परिजनों की तस्वीर ले ली ,जिसे देखकर युवती के परिजन भड़क गए.

युवती के परिजनों ने पुलिसकर्मी पर लाठी से हमला कर दिया जिसके चलते कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया. उसके बाद पुलिस कांस्टेबल नरेंद्र ओझा को बंधक बना लिया गया. इसी दौरान दूसरे पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव किया तो उनके ऊपर भी जानलेवा हमला कर दिया गया. पुलिस को NH-46 पर दौड़ा दौडाकर पीटा गया जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है.

हमले में घायल SAF के उपनिरीक्षक नवाब सिंह ने बताया कि पूरे गांव ने उन्हें घेर लिया था. बंधक बनाए गए पुलिसकर्मी नरेंद्र ओझा को छुड़ाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन हमारे ऊपर भी हमला कर दिया गया. हमले में सिर और हाथ पैरों में चोट आई है. अमलवारों ने आंखों में मिर्ची भी झोंक दी थी.

वहीं, पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. साथ ही पेंची गांव में पुलिस बल की तैनाती की गई है. SP ने बताया कि युवक और युवती दोनों ने शादी कर ली थी. कानूनी तौर पर दोनों ही बालिग हैं, इसलिए युवती को बरामद करने के बाद One Stop सेंटर भेजा गया है.

Advertisement

SP अंकित सोनी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा ,जानलेवा हमले के तहत 30 से ज्यादा लोगों पर FIR की गई है. फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है .

घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिनका इलाज जारी है. पुलिसकर्मियों की आंखों में मिर्ची डालकर मारपीट की गई और NH 46 पर दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया. पुलिस पर हमले के मामले में 30 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया है. पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है. लेकिन कई आरोपी गांव छोड़कर भाग गए हैं.

---- समाप्त ----