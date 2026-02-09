गुना जिला अस्पताल में 'शराबी' डॉक्टर का तमाशा, 80 साल के बुजुर्ग को भर्ती कर भूले, फिर दूसरे शख्स को बताने लगे मरीज

MP News: गुना जिला अस्पताल में मौजूद ड्यूटी डॉक्टर शराब के नशे में इस कदर मदहोश थे कि मरीज को एडमिट करने के बाद उसका पता ठिकाना ही भूल गए. डॉक्टर साहब की मदहोशी देखकर मरीज के भी हाथ पांव फूल गए. शराबी डॉक्टर का वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रबंधन बैकफुट पर है.

नाइट ड्यूटी की तैयारी से शराब पीकर अस्पताल पहुंचे डॉक्टर साहब की पोल उस वक्त खुल गई जब एक बुजुर्ग मरीज इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचा. 80 साल के बुजुर्ग अस्थमा से पीड़ित थे ,जो बजरंगढ़ से परिजन के साथ इलाज कराने शहर आए थे. लेकिन ड्यूटी डॉक्टर ने मदहोशी की हालत में बुजुर्ग का इलाज शुरू कर दिया और उन्हें एडमिट करने की सलाह दे दी.

मरीज के परिजन दवा लेकर लौटे तो उन्होंने पूछा कि मरीज को किस वार्ड में एडमिट किया है? तो डॉक्टर साहब जवाब नहीं दे पाए.

मरीज को एडमिट करने के बाद डॉक्टर साहब भूल गए कि मरीज को किस वार्ड में एडमिट किया था. नशे में धुत डॉक्टर अजय सिंह खुद को पाक साफ घोषित करते हुए दूसरे व्यक्तियों को मरीज बताने लगे.



इमरजेंसी ड्यूटी के लिए अस्पताल में मौजूद डॉक्टर की करतूत के बारे में प्रबंधन को जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया. आनन फानन में अस्पताल प्रबंधन ने अपनी लाज बचाते हुए डॉक्टर साहब को घर चले जाने की हिदायत दे दी. हालांकि, डॉक्टर साहब का मेडिकल नहीं कराया गया. प्रबंधन ने शराबी डॉक्टर को 7 दिन के प्रशासकीय अवकाश पर भेज दिया.

बुजुर्ग मरीज लल्लू सिंह को ढूंढकर साहब के सामने लाया गया. मरीज ने बताया कि डॉक्टर साहब शराब के नशे में थे उन्हें पता ही नहीं था कि क्या दवा लिख रहे हैं, पर्चा भी नहीं दिया. ऐसे शराबी डॉक्टर से भगवान बचाए .



शराबी डॉक्टर अजय सिंह राठौर से जब सवाल किया गया तो लड़खड़ाती आवाज में कहा कि उन्हें पता है कि मरीज को क्या दवा देनी है, उसे कहां एडमिट किया गया है? डॉक्टर साहब से जब पूछा गया कि मरीज कहां है? तो उन्होंने अन्य शख्स की ओर इशारा करते हुए कहा कि यही तो मरीज है.

CMHO राजकुमार ऋषिश्वर ने बताया कि ड्यूटी डॉक्टर की हालत ठीक नहीं थे वे Unconscious थे, इसलिए मेडिकल ऑफिसर को भेजकर ड्यूटी डॉक्टर को घर जाने की सलाह दी थी. डॉक्टर को नोटिस देकर जवाब तलब किया गया है.

जिला अस्पताल पर आए दिन सवाल खड़े हो रहे हैं. प्रबंधन की लापरवाही के चलते व्यवस्थाएं वेंटिलेटर पर आ गई हैं. हालात ये हो गए हैं कि इमरजेंसी ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर भी शराब के नशे में ड्यूटी कर रहे हैं.

