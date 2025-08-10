scorecardresearch
 

MP: ऑनलाइन गेम और कर्ज... सरकारी चपरासी ने गैस सिलेंडर का पाइप मुंह में डालकर दे दी जान

मध्य प्रदेश के हरदा में 35 वर्षीय सरकारी कर्मचारी लक्ष्मीनारायण केवट ने गैस सिलेंडर की नली मुंह में डालकर आत्महत्या कर ली. वह ऑनलाइन गेम की लत और लाखों रुपये के कर्ज से परेशान था. घटना शनिवार रात हुई. पुलिस जांच में पता चला कि आर्थिक दबाव और मानसिक तनाव ने उन्हें इस खौफनाक कदम पर मजबूर किया.

(Photo: AI-generated)
मध्य प्रदेश के हरदा जिले में एक सरकारी कर्मचारी ने आत्महत्या का ऐसा तरीका अपनाया, जिसने सभी को हैरान कर दिया. खेल एवं युवा कल्याण विभाग में चपरासी के पद पर कार्यरत 35 वर्षीय लक्ष्मीनारायण केवट ने घरेलू गैस सिलेंडर का पाइप सीधे अपने मुंह में डालकर जान दे दी. गैस के तेज असर से कुछ ही देर में उनका दम घुट गया और मौत हो गई.

घटना शनिवार रात करीब 9:30 बजे की है. पुलिस के अनुसार, लक्ष्मीनारायण का शव उनके किराए के मकान में मिला. पास में एलपीजी सिलेंडर पड़ा था, जिसका रेगुलेटर खुला हुआ था और रबर का पाइप सीधे उनके मुंह में डला था. गैस के प्रभाव से उनका शरीर एकदम कड़क हो गया था. यह नजारा देखकर पड़ोसी और परिजन सन्न रह गए.

यह भी पढ़ें: पत्नी की हत्या कर उसे दिया आत्महत्या का रूप, दो गर्लफ्रेंड ने भी दिया साथ, तीनों गिरफ्तार

शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि लक्ष्मीनारायण को ऑनलाइन गेम खेलने की गंभीर लत थी. गेमिंग में हार के चलते उन पर लाखों रुपये का कर्ज हो चुका था. आर्थिक दबाव और मानसिक तनाव ने उन्हें इस चरम कदम के लिए मजबूर कर दिया. 

मृतक के बड़े भाई कैलाश ने बताया कि शाम को पड़ोस में रहने वाली उनकी बहन ने सूचना दी कि लक्ष्मीनारायण ने आत्महत्या कर ली है. जब वे मौके पर पहुंचे तो यह भयावह दृश्य सामने था. गैस सिलेंडर की नली उनके मुंह में और रेगुलेटर खुला हुआ. फिलहाल, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.ॉ

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

