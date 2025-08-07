scorecardresearch
 

पत्नी की हत्या कर उसे दिया आत्महत्या का रूप, दो गर्लफ्रेंड ने भी दिया साथ, तीनों गिरफ्तार

ओडिशा के गंजम जिले में एक युवक ने अपनी दो प्रेमिकाओं के साथ मिलकर पत्नी की हत्या कर दी और मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की. घटना नुआगांव की है. मृतका की मां की शिकायत पर पुलिस ने पति और दोनों प्रेमिकाओं को गिरफ्तार कर लिया है. शुरुआती जांच में हत्या की पुष्टि हुई है और मामले की गहन जांच जारी है.

पति और उसकी दो गर्लफ्रेंड गिरफ्तार (Photo: Representational )
पति और उसकी दो गर्लफ्रेंड गिरफ्तार (Photo: Representational )

ओडिशा के गंजम जिले के बेलगुंथ थाना क्षेत्र के नुआगांव गांव में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. 30 साल के युवक ने अपनी दो प्रेमिकाओं के साथ मिलकर पत्नी की हत्या कर दी और इसे आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया. पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पति और उसकी दोनों प्रेमिकाओं को गिरफ्तार कर लिया है.

हत्या में दो गर्लफ्रेंड ने भी दिया साथ

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान संतोष नाइक के रूप में हुई है, जो कि एक दैनिक मज़दूर है. उसकी पत्नी पूजा नाइक (28) की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी. शुरुआती तौर पर संतोष ने इसे आत्महत्या बताया था, लेकिन मृतका की मां शांति नाइक की शिकायत पर जब जांच शुरू हुई तो मामला हत्या का निकला.

शिकायत के मुताबिक, संतोष ने सोमवार को शांति नाइक को फोन कर बताया कि पूजा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. जब वह बेटी के घर पहुंचीं, तो संतोष ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया. उन्होंने देखा कि पूजा ज़मीन पर कपड़े में लिपटी पड़ी थी, जिससे उन्हें शक हुआ.

आरोपी के दो महिलाओं से थे अवैध संबंध

शांति ने पुलिस को बताया कि पूजा का पति संतोष, अनिता नाइक (26) और श्रुति परिडा (21) नाम की दो महिलाओं के साथ अवैध संबंध रखता था. इसी को लेकर घर में अक्सर झगड़े होते थे. उन्होंने आरोप लगाया कि तीनों मिलकर पूजा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे और अंततः उसकी हत्या कर दी.

बेलगुंथ थाना प्रभारी (IIC) रेबती साबर ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. शुरुआती जांच में मिले सबूतों के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मामले की गहन जांच की जा रही है.
 

TOPICS:

