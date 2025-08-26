scorecardresearch
 

Love मैरिज के बाद पहली बार गांव आया था कपल... हैवान बना पत्नी का परिवार, दामाद की कर दी हत्या, 12 पर FIR

Gwalior Honor Killing: 2023 में ओम प्रकाश और शिवानी के भागने पर पुलिस ने भी दखल दिया था, लेकिन शिवानी ने ओम प्रकाश के साथ रहने की इच्छा जताई थी. दोनों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के शहरों में रहे और इस साल जनवरी में दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी.

पत्नी के रिश्तेदारों सहित 12 लोगों पर FIR
पत्नी के रिश्तेदारों सहित 12 लोगों पर FIR

मध्य प्रदेश के ग्वालियर से ऑनर किलिंग का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. प्रेम विवाह करने वाले युवक को लड़की के परिजनों ने पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली थी. अब पुलिस ने इस मामले में दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

जिले के बेलगढ़ा थाना इलाके के हरसी गांव का यह मामला है. यहां ओमप्रकाश बाथम ने अपने ही गांव की रहने वाली युवती शिवानी झा से करीब एक साल पहले लव मैरिज की थी. शादी के बाद दोनों पति-पत्नी डबरा में रहने लगे थे.

19 अगस्त को ओमप्रकाश और उसकी पत्नी शिवानी शादी के बाद पहली बार अपने गांव लौटे. लेकिन यह वापसी उनके लिए काल बन गई. शिवानी के पिता द्वारिका उर्फ बंटी ओझा, भाई राजू झा, मां उमा और मोहल्ले के संदीप शर्मा ने लाठी-डंडों से बेरहमी से हमला कर दिया. ओमप्रकाश को बुरी तरह घायल हालत में ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान छह दिन बाद उसकी मौत हो गई.

शिवानी ने कहा, ''मेरे पिता, भाई और मां ने मिलकर मेरे पति को लाठियों से पीटा. मेरे सामने मेरे पति की हत्या कर दी गई. आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए.''
 
मृतक ओमप्रकाश बाथम की मां ने भी इंसाफ की मांग करते हुए कहा, ''मेरे बेटे को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसने अपनी पसंद से शादी की थी. मेरे बेटे की हत्या करने वालों को फांसी दी जाए."

इधर, पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए मुख्य आरोपी पिता द्वारिका उर्फ बंटी ओझा और भाई राजू झा को गिरफ्तार कर लिया है.

बेलगढ़ा थाना प्रभारी अजय सिंह ने बताया कि मृतक की पत्नी की रिपोर्ट पर पहले मारपीट का केस दर्ज किया गया था. अब युवक की मौत के बाद हत्या की धाराएं बढ़ाई गई हैं. दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी की तलाश जारी है.

