'मुख्यमंत्री जी, मुझे भारत-न्यूजीलैंड का मैच..,' दिव्यांग की अपील पर पसीजा दिल, CM ने पलभर में करा दिया टिकट का इंतजाम

मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी सहज कार्यशैली और जनता से सीधे जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं. ताजा मामला उज्जैन के एक दिव्यांग युवक से जुड़ा है, जिसकी एक छोटी सी इच्छा को प्रदेश के मुखिया ने अपना मान लिया और उसे इंदौर के मैदान में भारत-न्यूजीलैंड का मैच लाइव देखने का अवसर प्रदान किया.

और पढ़ें

उज्जैन की बड़नगर तहसील के गांव बमनापानी के रहने वाले अभिषेक सोनी क्रिकेट के दीवाने हैं. इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच हो रहे वनडे मैच को लेकर उनमें भारी उत्साह था, लेकिन टिकट न मिल पाने के कारण वे निराश थे.

अभिषेक ने एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, "मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम अभिषेक सोनी है. मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूं. मुझे किकेट देखने का बहुत शौक हैं. अब तक मैंने टीवी पर ही मैच देखा है. मेरी इच्छा है कि मैं स्टेडियम ग्राउंड में भारत का लाइव मैच देख सकूं. किसी कारणवश टिकट नहीं हो पा रही है. आपसे निवेदन है कि मेरी टिकट करवा दीजिए." देखें VIDEO:-

यह वीडियो जैसे ही मुख्यमंत्री मोहन यादव तक पहुंचा, उन्होंने बिना देरी किए अफसरों को अभिषेक के लिए टिकट और अन्य जरूरी प्रबंध करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री की पहल के बाद अभिषेक सोनी टीम इंडिया की जर्सी पहनकर इंदौर पहुंचे और स्टैंड्स में बैठकर मैच का लुत्फ उठाया.

Advertisement

मैच के टिकट दिखाते हुए अभिषेक ने बेहद भावुक अंदाज़ में कहा, "मैच देखने की मेरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं. उनका आभार कि उन्होंने मुझ जैसे एक आम नागरिक की पुकार सुनी." देखें VIDEO:-

यह पहल पहली बार नहीं है, जब मुख्यमंत्री मोहन यादव का यह रूप देखने को मिला हो. इससे पहले प्रदेश के मुखिया बाजार में UPI से पेमेंट कर फल खरीदने से लेकर सड़क किनारे चाय पीने या भुट्टे खरीदकर आम लोगों का दिल जीत चुके हैं.

---- समाप्त ----