scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मुख्यमंत्री जी, मुझे भारत-न्यूजीलैंड का मैच..,' दिव्यांग की अपील पर पसीजा दिल, CM ने पलभर में करा दिया टिकट का इंतजाम

India vs New Zealand Indore ODI: क्रिकेट मैच देखने के शौकीन अभिषेक ने एक वीडियो जारी कर उनसे इंदौर में क्रिकेट मैच देखने की व्यवस्था करने का आग्रह किया था. यह वीडियो देर रात देखने को मिला था, जिसके तुरंत बाद अभिषेक के लिए टिकट और स्टेडियम में विशेष व्यवस्था करवा दी गई.

Advertisement
X
मैच देखने इंदौर स्टेडियम पहुंचे अभिषेक.(Photo:ITG)
मैच देखने इंदौर स्टेडियम पहुंचे अभिषेक.(Photo:ITG)

मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी सहज कार्यशैली और जनता से सीधे जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं. ताजा मामला उज्जैन के एक दिव्यांग युवक से जुड़ा है, जिसकी एक छोटी सी इच्छा को प्रदेश के मुखिया ने अपना मान लिया और उसे इंदौर के मैदान में भारत-न्यूजीलैंड का मैच लाइव देखने का अवसर प्रदान किया.

उज्जैन की बड़नगर तहसील के गांव बमनापानी के रहने वाले अभिषेक सोनी क्रिकेट के दीवाने हैं. इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच हो रहे वनडे मैच को लेकर उनमें भारी उत्साह था, लेकिन टिकट न मिल पाने के कारण वे निराश थे.

अभिषेक ने एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, "मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम अभिषेक सोनी है. मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूं. मुझे किकेट देखने का बहुत शौक हैं. अब तक मैंने टीवी पर ही मैच देखा है. मेरी इच्छा है कि मैं स्टेडियम ग्राउंड में भारत का लाइव मैच देख सकूं. किसी कारणवश टिकट नहीं हो पा रही है. आपसे निवेदन है कि मेरी टिकट करवा दीजिए." देखें VIDEO:- 

सम्बंधित ख़बरें

VIRAT KOHLI
NZ ने ही खत्म किया था कोहली-रोहित का करियर... अब किस पर गिरेगी गाज?
New Zealand Cricket Team
नौसिखिया समझा था! टीम इंडिया की एक गलती और न्यूजीलैंड ने सिखा दिया सबक
New Zealand ODI team
गंभीर की कोचिंग में एक और शर्मनाक रिकॉर्ड, NZ ने 37 साल का सूखा क‍िया खत्म
Virat Kohli
कोहली का शतक भी नहीं दिला सका जीत, इंदौर वनडे जीतकर न्यूजीलैंड ने रचा इत‍िहास
इंदौर में भीख मांगने वाला मांगीलाल करोड़पति निकला (Photo: ITG)
ब्याज पर पैसे बांटना, 3 मकान और एक कार... करोड़पति निकला भिखारी

यह वीडियो जैसे ही मुख्यमंत्री मोहन यादव तक पहुंचा, उन्होंने बिना देरी किए अफसरों को अभिषेक के लिए टिकट और अन्य जरूरी प्रबंध करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री की पहल के बाद अभिषेक सोनी टीम इंडिया की जर्सी पहनकर इंदौर पहुंचे और स्टैंड्स में बैठकर मैच का लुत्फ उठाया. 

Advertisement

मैच के टिकट दिखाते हुए अभिषेक ने बेहद भावुक अंदाज़ में कहा, "मैच देखने की मेरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं. उनका आभार कि उन्होंने मुझ जैसे एक आम नागरिक की पुकार सुनी." देखें VIDEO:- 

यह पहल पहली बार नहीं है, जब मुख्यमंत्री मोहन यादव का यह रूप देखने को मिला हो. इससे पहले प्रदेश के मुखिया बाजार में UPI से पेमेंट कर फल खरीदने से लेकर सड़क किनारे चाय पीने या भुट्टे खरीदकर आम लोगों का दिल जीत चुके हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement