पति के धोती-कुर्ता पहनने और पंडिताई करने से SI पत्नी को हो रही शर्मिंदगी, मांगा तलाक

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पति और पत्नी का एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. यहां पति ने दिन रात पंडिताई करके पत्नी को सब इंस्पेक्टर बनाया. मगर सब इंस्पेक्टर बनते ही पत्नी को अपने पति से शर्मिंदगी होने लगी. क्योंकि उसका पति पंडिताई करता है. ऐसे में पत्नी ने फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए आवेदन किया है.

और पढ़ें

पत्नी ने फैमिली कोर्ट में बताया है कि मेरे पति धोती- कुर्ता पहनते हैं. जो मुझे पसंद नहीं है. साथ ही मेरे पति चोटी भी रखते हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है. मेरे कई बार कहने के बावजूद भी पति अपनी पंडिताई नहीं छोड़ रहे हैं और पूजा-पूठा कराने जाते रहते हैं. जिसको लेकर मैं परेशान हो गई हूं और अब मैं तलाक लेना चाहती हूं.

यह भी पढ़ें: 9 साल बड़ी तलाकशुदा अमेरिकी महिला से भारतीय लड़के को हुआ प्यार, चौंका देगी ये Love story

फैमिली कोर्ट की काउंसलिंग के बाद भी नहीं मान रही है महिला

ये पूरा मामला भोपाल के फैमिली कोर्ट में पहुंच चुका है. जहां काउंसलिंग के बाद भी महिला नहीं मान रही है. उसका कहना है कि मैं अपने पति से दूर होना चाहती हूं. आपको बता दें कि युवती की जब शादी हुई थी तो उसका सपना था कि मैं पुलिस में भर्ती हूं. तब उसके पति ने यह संकल्प लिया था कि मैं दिन-रात मेहनत करूंगा और तुमको पढ़ाऊंगा, ताकी तुम पुलिस विभाग में भर्ती हो सको.

Advertisement

वहीं अब जब महिला सब इंस्पेक्टर बन गई तो पति से ही उसे शर्मिंदगी होने लगी है. मामला फिलहाल कोर्ट में है और पति-पत्नी की कई बार काउंसलिंग भी हो गई है. मगर पत्नी तलाक लेने की जिद पर अड़ी हुई है. अब देखना होगा कि जिला न्यायालय के न्यायाधीश तलाक की याचिका पर क्या विचार करते हैं?

फैमिली कोर्ट के वकील ने क्या कहा?

जिला न्यायालय में फैमिली कोर्ट के वकील परिहार ने बताया कि पति पत्नी के तलाक के ऐसे मामले कई बार कोर्ट में आते हैं. कोर्ट में मामले आने के बाद काउंसलिंग भी की जाती है. कई बार परिवार मान भी जाता है. अगर कोई परिवार नहीं मानता है तो जिला न्यायाधीश द्वारा विचार करके तलाक का फैसला लिया जाता है.

---- समाप्त ----