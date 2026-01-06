9 साल बड़ी तलाकशुदा अमेरिकी महिला से भारतीय लड़के को हुआ प्यार, चौंका देगी ये Love story

ये कहावत बहुत मशहूर है कि प्यार किसी से भी, कभी भी और कहीं भी हो सकता है. किसी को पहली नजर में प्यार हो जाता है तो किसी को बढ़ती उम्र में कोई ऐसा व्यक्ति टकरा जाता है, जिसके साथ वो जिंदगी बिताना चाहते हैं. आज हम आपको ऐसी एक कहानी बतानी वाले हैं, जो साबित करती है कि आज के डिजिटल जमाने में प्यार को कोई सरहद, देश या भाषा की दीवार नहीं रोक सकती. सोशल मीडिया अब सिर्फ फोटो और वीडियो शेयर करने का साधन नहीं रहा, बल्कि कई लोगों की जिंदगी बदलने वाला प्लेटफॉर्म बन गया है.

ये लव स्टोरी अमेरिका के टेक्सस में रहने वाली एक जैकलिन फोरेरो नाम की महिला की है, जिन्हें साल 2021 में जंगल में लगी एक भयानक आग में सब कुछ खो देने और निजी जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव झेलने के बाद, अपनी जिंदगी का सच्चा प्यार करीब 14,800 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के एक दूरदराज गांव में मिला. जी हां, उन्हें आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले चंदन सिंह राजपूत से प्यार हुआ. ये कहानी इस बात की मिसाल है कि सच्चा प्यार दूरी, मुश्किलों और हालातों से कहीं बड़ा होता है.

इंस्टाग्राम से शुरू हुई दोस्ती कैसे बनी मोहब्बत?

कभी-कभी जिंदगी खास मोड़ ले लेती है. ऐसा ही कुछ 2024 में फरवरी के महीने में हुआ जब आंध्र प्रदेश के छोटे से गांव में रहने वाले चंदन यूं ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे थे. उन्हें क्या पता था कि एक अनजान मैसेज उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा. वो मैसेज चंदन को अमेरिका की रहने वाली फोटोग्राफर जैकलिन ने किया था, और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी लव स्टोरी, जो आज हजारों दिलों को छू रही है.

दरअसल, चंदन इंस्टाग्राम पर पोर्ट्रेट रेफरेंस देख रहे थे, तभी एक मैसेज रिक्वेस्ट आई. भेजने वाली थीं जैकलिन. दोनों का एक म्यूचुअल फ्रेंड था, इसलिए बिना ज्यादा सोचे चंदन ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली. उसी रात दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और फिर बातचीत का ये दौर चलता रहा. दोनों की पसंद काफी मिलती थी.

शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ हल्की-फुल्की चैट होती थी. दोनों एक-दूसरे को मजेदार मेसेज करते थे, फोटोज भेजते थे और एक-दूसरे के साथ खूब हंसी-मजाक भी करते थे. लेकिन धीरे-धीरे ये बातचीत और भी खास होने लगी. बातचीत का ये दौर बढ़ता चला गया और दोनों ने एक-दूसरे को समझना शुरू किया. दोनों अपनी दुनिया, अपने अनुभव और छोटे-छोटे पल एक-दूसरे के साथ शेयर करने लगे. टाइम के साथ मैसेज पर होने वाली दोनों की बातचीत वीडियो कॉल तक पहुंची. वीडियो कॉल ने उनके बीच की दूरी को कम कर दिया और बॉन्डिंग को और मजबूत कर दिया. अब सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि हर छोटी-छोटी बात ने उन्हें एक-दूसरे के करीब लाया.



जब इश्क ने तोड़ी उम्र की दीवार

जैकलिन और चंदन एक-दूसरे के करीब आने लगे थे, लेकिन प्यार के साथ कुछ मुश्किल सवाल भी थे. जैकलिन चंदन से 9 साल बड़ी थीं और उससे बड़ी बात ये थी कि वह तलाकशुदा थीं. भारतीय समाज के नजरिए से ये रिश्ता निभाना आसान नहीं था. चंदन ने फिर भी अपने परिवार को सब कुछ बताया. शुरुआत में उनके परिवार और दोस्तों ने रिश्ते पर सवाल खड़े किए, लेकिन चंदन ने हार नहीं मानी और वक्त के साथ परिवार ने चंदन का साथ देने का फैसला किया. वीडियो कॉल पर जैकलिन से बात की, उन्हें समझा और दोनों के रिश्ते को अपनी मंजूरी दे दी.

उधर जैकलिन के माता-पिता ने चंदन को खुले दिल से एक्सेप्ट किया. दरअसल, चंदन को बिल्लियां बहुत पसंद हैं और जैकलिन की मां को भी वो बहुत पसंद हैं. इस बात ने उन्हें अपनी बेटी का हाथ चंदन के हाथ में देने पर मजबूर किया.

जैकलिन और चंदन ने अपने प्यार के बीच आने वाली सभी दीवारों को पार करके करीब 14 महीनों तक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप निभाया. खास बात ये है कि इस दौरान न तो दूरी आड़े आई और न ही उनके इश्क पर इंतजार भारी पड़ा. हर दिन की बातचीत, हर वीडियो कॉल और हर छोटी-सी बात ने उनके रिश्ते को और गहरा बना दिया.

नौ महीने बाद पहली मुलाकात

जैकलिन और चंदन की लव स्टोरी के सबसे खास पल वो रहा जब दोनों पूरे नौ महीने की लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बाद पहली बार एक-दूसरे से मिले. दरअसल, दोनों का रिलेशनशिप शुरू होने के करीब 9 महीने बाद जैकलिन 14,000 किलोमीटर का सफर तय करके भारत आई थीं और उन्हें एयरपोर्ट पर मिलने पहुंचे थे चंदन.

जैकलिन भारत आने के बाद कुछ समय के लिए चंदन के परिवार के साथ रहीं. वहां सब कुछ बहुत सिंपल था. घर का माहौल, लोगों का प्यार और अपनापन देखकर जैकलिन को लगा कि यहां प्यार निभाना सबसे आसान है. लेकिन जब अमेरिका लौटने का वक्त आया, तो दोनों बहुत इमोशनल हो गए थे.

कहानी शेयर की तो मिला प्यार

जैकलिन और चंदन ने अपनी लव स्टोरी सोशल मीडिया पर शेयर की. बहुत से लोगों ने उन्हें ढेर सारा प्यार और दुआएं दीं. लेकिन इसके साथ ही उन्हें काफी ट्रोल भी किया गया. किसी ने नस्ल पर सवाल उठाए, किसी ने रंग को लेकर तंज कसे, तो किसी ने उनके इरादों और धर्म को लेकर बातें कहीं.



जैकलिन ने खुद बताया था कि सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग की वजह से कई ऐसी रातें रहीं जब वो रोती रहती थीं और कई रातें ऐसी थीं जब चंदन खुद को टूटा हुआ महसूस करते थे. लेकिन इन सबके बीच भी उनका रिश्ता कभी कमजोर नहीं पड़ा.

