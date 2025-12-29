वफादार कुत्तों को दिया मीट का लालच... लोडिंग गाड़ी में आए 8 बदमाश, पॉश कॉलोनी में खौफनाक डकैती

MP News: राजधानी भोपाल के एयरपोर्ट रोड स्थित पॉश कॉलोनी सूरज नगर में डकैती की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. डकैतों ने सीनियर एडवोकेट अखिलेश श्रीवास्तव के सूने घर को निशाना बनाते हुए करीब 18 लाख रुपए नकद और लाखों के जेवरात पार कर दिए. बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने के लिए घर की सुरक्षा में तैनात खतरनाक कुत्तों को पहले मीट का लालच देकर शांत किया और फिर हथियारों के दम पर ताले तोड़े.

वारदात 25 और 26 दिसंबर की दरम्यानी रात की है. डकैतों ने पूरी प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया. एडवोकेट के घर पर दो बेहद खतरनाक कुत्ते तैनात थे. डकैतों ने पहले बाहर से उन्हें मीट फेंका, जिससे उन्होंने भौंकना बंद कर दिया.

सीसीटीवी और शुरुआती जांच के अनुसार, करीब 8 नकाबपोश डकैत लोडिंग वाहन से आए थे. वे हथियारों और ताले तोड़ने के औजारों से लैस थे.

बदमाश दीवार और गेट फांदकर अंदर घुसे और कमरों के ताले तोड़कर अलमारियों में रखे 18 लाख रुपए कैश और कीमती सोने-चांदी के जेवरात समेट लिए.

फरियादी ने पुलिस को बताया कि वे अपने पिता अखिलेश श्रीवास्तव के इलाज के लिए इंदौर गए हुए थे. 26 दिसंबर की सुबह करीब 8 बजे घर पर काम करने वाली बाई ज्योति ने फोन कर बताया कि घर का दरवाजा टूटा हुआ है. जब दोपहर 1 बजे भोपाल लौटे, तो देखा कि पूरी अलमारी और दरवाजे टूटे पड़े थे और कीमती सामान गायब था.

भोपाल की कोहफिजा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस एयरपोर्ट रोड और सूरज नगर के आसपास लगे कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि डकैतों के लोडिंग वाहन का नंबर और उनकी पहचान की जा सके. मौके पर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया है.

कोहेफिजा टीआई कृष्ण गोपाल शुक्ल ने बताया कि पुलिस मामले की तफ्तीश में लगी हुई है. जल्द ही आरोपियों तक पहुंचेंगे और खुलासा कर देंगे.

