scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वफादार कुत्तों को दिया मीट का लालच... लोडिंग गाड़ी में आए 8 बदमाश, पॉश कॉलोनी में खौफनाक डकैती

Bhopal Dacoity News: भोपाल की पॉश कॉलोनी में फिल्मी स्टाइल में डकैती का मामला सामने आया है. नकाबपोशों ने पहले कुत्तों को मीट फेंककर खामोश किया और फिर तलवार-चाकू के दम पर ताले तोड़कर 18 लाख की बड़ी लूट को अंजाम दिया.

Advertisement
X
Bhopal Suraj Nagar Dacoity News
Bhopal Suraj Nagar Dacoity News

MP News: राजधानी भोपाल के एयरपोर्ट रोड स्थित पॉश कॉलोनी सूरज नगर में डकैती की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. डकैतों ने सीनियर एडवोकेट अखिलेश श्रीवास्तव के सूने घर को निशाना बनाते हुए करीब 18 लाख रुपए नकद और लाखों के जेवरात पार कर दिए. बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने के लिए घर की सुरक्षा में तैनात खतरनाक कुत्तों को पहले मीट का लालच देकर शांत किया और फिर हथियारों के दम पर ताले तोड़े.

वारदात 25 और 26 दिसंबर की दरम्यानी रात की है. डकैतों ने पूरी प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया. एडवोकेट के घर पर दो बेहद खतरनाक कुत्ते तैनात थे. डकैतों ने पहले बाहर से उन्हें मीट फेंका, जिससे उन्होंने भौंकना बंद कर दिया.

सीसीटीवी और शुरुआती जांच के अनुसार, करीब 8 नकाबपोश डकैत लोडिंग वाहन से आए थे. वे हथियारों और ताले तोड़ने के औजारों से लैस थे.

सम्बंधित ख़बरें

भोपाल में नर्स ने की खुदकुशी. (Photo: Representational)
एनेस्थीसिया के ओवरडोज से खुदकुशी... नर्स को प्यार में मिला धोखा! भाई ने क्या कहा
Fake attendance scam
500 किमी दूर से लगाई अटेंडेंस, 13 डॉक्टरों की सैलरी कटी
भोपाल की हरियाली पर 'विकास' का प्रहार.(Photo:ITG)
MP: रोड चौड़ीकरण के लिए भोपाल में कटेंगे 7 हजार से ज्यादा पेड़
Jaivardhan Singh Corruption Allegations MP
'जानबूझकर गलत डिजाइन...', कांग्रेस MLA ने ब्रिज से लेकर मेट्रो प्रोजेक्ट पर उठाए सवाल
बांस काटते समय बाघ के हमले में MP के दो मजदूरों की मौत

बदमाश दीवार और गेट फांदकर अंदर घुसे और कमरों के ताले तोड़कर अलमारियों में रखे 18 लाख रुपए कैश और कीमती सोने-चांदी के जेवरात समेट लिए.

फरियादी ने पुलिस को बताया कि वे अपने पिता अखिलेश श्रीवास्तव के इलाज के लिए इंदौर गए हुए थे. 26 दिसंबर की सुबह करीब 8 बजे घर पर काम करने वाली बाई ज्योति ने फोन कर बताया कि घर का दरवाजा टूटा हुआ है. जब दोपहर 1 बजे भोपाल लौटे, तो देखा कि पूरी अलमारी और दरवाजे टूटे पड़े थे और कीमती सामान गायब था.

Advertisement

भोपाल की कोहफिजा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस एयरपोर्ट रोड और सूरज नगर के आसपास लगे कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि डकैतों के लोडिंग वाहन का नंबर और उनकी पहचान की जा सके. मौके पर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया है.

कोहेफिजा टीआई कृष्ण गोपाल शुक्ल ने बताया कि पुलिस मामले की तफ्तीश में लगी हुई है. जल्द ही आरोपियों तक पहुंचेंगे और खुलासा कर देंगे. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement