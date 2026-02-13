scorecardresearch
 
भोपाल: सेप्टिक टैंक के अंदर संदूक में मिली महिला की लाश, हाथ का टैटू खोलेगा राज

भोपाल के कमल नगर इलाके में एक खाली प्लॉट के सेप्टिक टैंक से लोहे के संदूक में बंद अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई. शव तीन से चार दिन पुराना बताया जा रहा है. महिला की पहचान अब तक नहीं हो सकी है, लेकिन हाथों पर बने टैटू के आधार पर पुलिस शिनाख्त की कोशिश में जुटी है. हत्या की आशंका जताई जा रही है.

सेप्टिक टैंक के अंदर संदूक में मिली महिला की लाश (Photo: itg)
मध्य प्रदेश में भोपाल के कमल नगर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक खाली पड़े प्लॉट के सेप्टिक टैंक से लोहे के संदूक के भीतर बंद अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ. इलाके में बदबू फैलने की सूचना पर जब आसपास के लोगों ने झांककर देखा, तो टैंक के भीतर संदिग्ध हालात नजर आए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और संदूक को बाहर निकलवाया. उसे खोलने पर अंदर महिला का शव मिला.

पुलिस के प्रारंभिक अनुमान के अनुसार शव करीब तीन से चार दिन पुराना है. मृतका की उम्र और पहचान अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है. हालांकि महिला के हाथों पर बने टैटू पुलिस के लिए एक अहम सुराग माने जा रहे हैं. इन्हीं निशानों के आधार पर आसपास के थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाली जा रही है. 

घटनास्थल एक खाली और अपेक्षाकृत सुनसान प्लॉट बताया जा रहा है, जहां आमतौर पर आवाजाही कम रहती है. ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि महिला की कहीं और हत्या कर शव को ठिकाने लगाने के इरादे से यहां लाकर संदूक में बंद कर टैंक में फेंका गया होगा. संदूक को सेप्टिक टैंक में डालना भी इस ओर इशारा करता है कि आरोपी पहचान छिपाने की कोशिश में था.

पुलिस ने मौके से आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिससे मौत के कारण और समय का स्पष्ट पता चल सकेगा.

