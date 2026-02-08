रेलवे स्टेशन से निकला, कब्रिस्तान पहुंचा... भोपाल में ऑटो चालक गैंग ने युवक से की लूट

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऑटो से सफर कर रहे एक युवक के साथ लूट की वारदात सामने आई है. यहां एक ऑटो चालक ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर युवक की पिटाई की और उसका मोबाइल फोन व करीब पांच हजार रुपये लूट लिए. घटना शनिवार रात की बताई जा रही है. पीड़ित युवक ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है.

पुलिस के मुताबिक, पीड़ित का नाम जितेंद्र शाक्य है. वह शनिवार रात भोपाल रेलवे स्टेशन पहुंचा था और वहां से करोंद स्थित अपने घर जाने के लिए उसने एक ऑटो लिया. ऑटो रेलवे स्टेशन के पास अल्पना तिराहे से लिया गया था. शुरुआत में ऑटो सामान्य रास्ते से ही आगे बढ़ा.

रास्ता बदलने पर हुआ शक, कब्रिस्तान ले गया ऑटो

जब ऑटो भोपाल टॉकीज चौराहे पर पहुंचा तो चालक ने दाएं मुड़ने की बजाय ऑटो को सीधा आगे बढ़ा दिया. इस पर जितेंद्र ने ऑटो चालक से सवाल किया और रास्ता बदलने का कारण पूछा. युवक को लगा कि ऑटो गलत दिशा में जा रहा है.

इस पर ऑटो चालक ने कहा कि उसे कब्रिस्तान के पास कुछ काम है और वहीं जाना है. चालक की बात सुनकर जितेंद्र को और ज्यादा शक हुआ, लेकिन तब तक ऑटो कब्रिस्तान की ओर पहुंच चुका था. वहां पहुंचते ही हालात अचानक बदल गए.

दो साथियों को बुलाकर की मारपीट, मोबाइल और पैसे लूटे

पुलिस के अनुसार, कब्रिस्तान पहुंचते ही ऑटो चालक ने अपने दो साथियों को वहां बुला लिया. इसके बाद तीनों ने मिलकर जितेंद्र के साथ मारपीट शुरू कर दी. युवक को बुरी तरह पीटा गया और उसके पास मौजूद मोबाइल फोन व करीब पांच हजार रुपये छीन लिए गए.

घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. किसी तरह जितेंद्र वहां से बचकर निकला और बाद में थाने पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी. वह काफी डरा और सहमा हुआ था.

शिकायत पर एफआईआर, पुलिस जांच में जुटी

जितेंद्र की शिकायत पर शाहजहांनाबाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने अज्ञात ऑटो चालक और उसके दो साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आसपास के इलाकों और संभावित रास्तों की जानकारी जुटाई जा रही है.

पुलिस का कहना है कि मामले की तफ्तीश की जा रही है और आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द पकड़ने की कोशिश की जा रही है. रेलवे स्टेशन और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है ताकि आरोपियों तक पहुंचा जा सके.

