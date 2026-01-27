भोपाल AIIMS में बड़ी सुरक्षा चूक... लिफ्ट के अंदर महिला स्टाफ से मंगलसूत्र लूटा, दर्जनों गार्ड्स के बीच से फरार हुआ बदमाश

भोपाल एम्स में चैन स्नैचिंग की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. अस्पताल के भीतर स्त्री रोग विभाग में कार्यरत महिला अटेंडर से लिफ्ट के अंदर मंगलसूत्र छीन लिया गया.

दरअसल, रविवार की छुट्टी और 26 जनवरी के कारण अस्पताल में भीड़ कम थी. वर्षा ड्यूटी के दौरान लिफ्ट में अकेली थीं. तभी मास्क पहने एक युवक लिफ्ट में घुसा और नेत्र रोग विभाग का रास्ता पूछने लगा.

जैसे ही लिफ्ट तीसरी मंजिल पर पहुंची, युवक बाहर निकला और अचानक वर्षा पर झपट पड़ा. उसने सोने का मंगलसूत्र और मोतियों वाली चेन छीनने की कोशिश की. विरोध करने पर आरोपी ने महिला को धक्का दिया और सीढ़ियों के रास्ते भाग निकला.

सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि जिस लिफ्ट एरिया में यह वारदात हुई, वहां एक भी सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं था. प्रारंभिक जांच के अनुसार, आरोपी वारदात को अंजाम देकर सीधे IPD गेट से बाहर निकल गया, जबकि एम्स परिसर में दर्जनों सुरक्षा गार्ड्स तैनात रहते हैं.

आरोपी ने मास्क पहना हुआ था, जिसके कारण उसकी पहचान करना चुनौतीपूर्ण हो रहा है. फिलहाल बागसेवनिया थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है.

घटना की जानकारी तब मिली जब नियमित गश्त के दौरान एक गार्ड वहां पहुंचा और उच्चाधिकारियों को सूचना दी. पीड़िता ने बागसेवनिया थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है.

