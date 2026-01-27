scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भोपाल AIIMS में बड़ी सुरक्षा चूक... लिफ्ट के अंदर महिला स्टाफ से मंगलसूत्र लूटा, दर्जनों गार्ड्स के बीच से फरार हुआ बदमाश

Bhopal AIIMS: भोपाल के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले एम्स में अपराध की एक ऐसी वारदात हुई है, जिसने संस्थान के सुरक्षा दावों की पोल खोल दी है. अस्पताल की लिफ्ट के भीतर एक महिला स्टाफ के साथ हुई चेन स्नैचिंग की घटना ने मरीजों और कर्मचारियों के बीच दहशत पैदा कर दी है.

Advertisement
X
लिफ्ट के अंदर महिला कर्मचारी से मंगलसूत्र की लूट.(Photo:ITG)
लिफ्ट के अंदर महिला कर्मचारी से मंगलसूत्र की लूट.(Photo:ITG)

भोपाल एम्स में चैन स्नैचिंग की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. अस्पताल के भीतर स्त्री रोग विभाग में कार्यरत महिला अटेंडर से लिफ्ट के अंदर मंगलसूत्र छीन लिया गया. 

दरअसल, रविवार की छुट्टी और 26 जनवरी के कारण अस्पताल में भीड़ कम थी. वर्षा ड्यूटी के दौरान लिफ्ट में अकेली थीं. तभी मास्क पहने एक युवक लिफ्ट में घुसा और नेत्र रोग विभाग का रास्ता पूछने लगा. 

जैसे ही लिफ्ट तीसरी मंजिल पर पहुंची, युवक बाहर निकला और अचानक वर्षा पर झपट पड़ा. उसने सोने का मंगलसूत्र और मोतियों वाली चेन छीनने की कोशिश की. विरोध करने पर आरोपी ने महिला को धक्का दिया और सीढ़ियों के रास्ते भाग निकला.

सम्बंधित ख़बरें

होशंगाबाद के युवक को AIIMS में मिला नया जीवन.(Photo:representational)
युवक के दिल से निकाले जानलेवा थक्के, सर्जरी से टला लकवे का खतरा
liver health
बच्चों में भी फैटी लिवर का खतरा बढ़ा रहीं ये 4 ड्रिंक्स, एम्स डॉक्टर ने बताया
Aiims
AIIMS NORCET-9: रिजल्ट के बाद एम्स की सफाई, कहा- नॉर्सेट में पेपर लीक नहीं हुआ
liver health
बच्चों में भी फैटी लिवर का खतरा बढ़ा रहीं ये 4 ड्रिंक्स, एम्स डॉक्टर ने बताया
भोपाल AIIMS की लिफ्ट में मंगलसूत्र छीनकर भागा शख्स

सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि जिस लिफ्ट एरिया में यह वारदात हुई, वहां एक भी सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं था. प्रारंभिक जांच के अनुसार, आरोपी वारदात को अंजाम देकर सीधे IPD गेट से बाहर निकल गया, जबकि एम्स परिसर में दर्जनों सुरक्षा गार्ड्स तैनात रहते हैं. 

आरोपी ने मास्क पहना हुआ था, जिसके कारण उसकी पहचान करना चुनौतीपूर्ण हो रहा है. फिलहाल बागसेवनिया थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. 

Advertisement

घटना की जानकारी तब मिली जब नियमित गश्त के दौरान एक गार्ड वहां पहुंचा और उच्चाधिकारियों को सूचना दी. पीड़िता ने बागसेवनिया थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    इंडिया ईयू ट्रेड डील
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement