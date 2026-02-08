scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

MP: ट्रक ने पति-पत्नी को कुचला, हुई मौत... चमत्कार ने बचाई ढाई साल की बच्ची की जान

मध्य प्रदेश के बैतूल में एक दर्दनाक हादसा हो गया. जहां एक ट्रक ने पति-पत्नी को कुचल दिया. जिससे दोनों की मौत हो गई. वहीं मां की गोद में बैठी ढाई साल की बच्ची बच गई.

Advertisement
X
सड़क हादसे में पति-पत्नी की मौत. (Photo: Screengrab)
सड़क हादसे में पति-पत्नी की मौत. (Photo: Screengrab)

मध्य प्रदेश के बैतूल में शनिवार की रात नेशनल हाईवे पर हृदयविदारक सड़क हादसा हो गया. जहां ट्रक ने बाइक सवार पति-पत्नी को कुचल दिया जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी ढाई साल की मासूम बच्ची की जान बच गई. उसके दोनों पैरों में चोट लगी है. बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उसका इलाज चल रहा है.

दरअसल बैतूल के शाहपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर बांचा जोड़ पर शनिवार की रात भोपाल से बैतूल की तरफ जा रहे ट्रक ने सोहागपुर निवासी विजय यादव और उनकी पत्नी आरती यादव को कुचल दिया. जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों बाइक से सोहागपुर जा रहे थे. बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त ढाई साल की बच्ची अपनी मां की गोद में थी. जिसकी जान बच गई. बच्ची के दोनों पैर में चोट लगी है.

यह भी पढ़ें: मध्य प्रदेश: छिंदवाड़ा में लावारिस मिठाई खाने से तीसरी मौत, क्यों जा रही जान रहस्य गहराया?

सम्बंधित ख़बरें

शहडोल में करंट से बाघ-बाघिन की मौत, 34 दिनों में 9 बाघ गंवा चुका है MP
लड़की मुंबई से आई और खरगोन में दे दी जान. (Photo: ITG)
इंस्टाग्राम से हुआ प्यार, जन्मदिन मनाने मुंबई से खरगोन आई लड़की, फिर क्यों दे दी जान
loyal dog accompanying its owner to his funeral
MP में वफादार कुत्ते ने मालिक की चिता तक निभाया साथ
शादी के कार्ड के साथ भेजा जा रहा संदिग्ध लिंक. (Photo: ITG)
मोबाइल पर शादी का कार्ड, साथ में लिंक… क्लिक से खाली हो सकता है अकाउंट
Mumbai rape case
भाई के दोस्त ने किया नाबालिग से रेप, सदमे में मां ने फांसी लगाकर दी जान

रिश्तेदार के यहां से घर लौट रहा था परिवार

हादसे में घायल बच्ची को तत्काल स्थानीय लोगों की मदद से शाहपुर अस्पताल पहुंचाया गया. जहां उसका इलाज चल रहा है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने बताया कि विजय और आरती बैतूल अपने रिश्तेदार के यहां आए थे और रात में सोहागपुर जा रहे थे.

Advertisement

पुलिस ने दावा किया कि जल्द ही आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है. वहीं इस हादसे से मृतक के परिजनों के अलावा स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है. लोगों का कहना है कि नोएंट्री खुलने के बाद ट्रक संचालक स्पीड के साथ चलते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के हादसे इस रोड पर होते रहते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली एनसीआर मौसम
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement