MP: ट्रक ने पति-पत्नी को कुचला, हुई मौत... चमत्कार ने बचाई ढाई साल की बच्ची की जान

मध्य प्रदेश के बैतूल में शनिवार की रात नेशनल हाईवे पर हृदयविदारक सड़क हादसा हो गया. जहां ट्रक ने बाइक सवार पति-पत्नी को कुचल दिया जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी ढाई साल की मासूम बच्ची की जान बच गई. उसके दोनों पैरों में चोट लगी है. बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उसका इलाज चल रहा है.

दरअसल बैतूल के शाहपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर बांचा जोड़ पर शनिवार की रात भोपाल से बैतूल की तरफ जा रहे ट्रक ने सोहागपुर निवासी विजय यादव और उनकी पत्नी आरती यादव को कुचल दिया. जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों बाइक से सोहागपुर जा रहे थे. बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त ढाई साल की बच्ची अपनी मां की गोद में थी. जिसकी जान बच गई. बच्ची के दोनों पैर में चोट लगी है.

रिश्तेदार के यहां से घर लौट रहा था परिवार

हादसे में घायल बच्ची को तत्काल स्थानीय लोगों की मदद से शाहपुर अस्पताल पहुंचाया गया. जहां उसका इलाज चल रहा है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने बताया कि विजय और आरती बैतूल अपने रिश्तेदार के यहां आए थे और रात में सोहागपुर जा रहे थे.

पुलिस ने दावा किया कि जल्द ही आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है. वहीं इस हादसे से मृतक के परिजनों के अलावा स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है. लोगों का कहना है कि नोएंट्री खुलने के बाद ट्रक संचालक स्पीड के साथ चलते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के हादसे इस रोड पर होते रहते हैं.

