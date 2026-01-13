scorecardresearch
 
'नेनशू' बनी 'नमन'... 3 साल का संघर्ष और ₹6 लाख खर्चा, अब मुकम्मल हुई MP-असम की यह प्रेम कहानी

Assam girl Anita and MP girl Love Story: मध्य प्रदेश के अशोकनगर की नेनशू सूर्यवंशी ने असम की अनीता राजवर से अपने प्यार को पाने के लिए जेंडर चेंज सर्जरी कराई. 3 साल की मेहनत और 6 लाख खर्च कर नेनशू अब नमन बन चुके हैं और दोनों अपने गांव में खुशी-खुशी रह रहे हैं.

जेंडर चेंज कराने के लिए नेनशू ने इंदौर में की नौकरी.(Photo:ITG)
'न उम्र की सीमा हो, न प्यार का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन...' प्रख्यात गीतकार इन्दीवर की ये पंक्तियां मध्य प्रदेश से सामने आई एक प्रेम कहानी पर पूरी तरह सटीक बैठती हैं. अशोकनगर जिले के एक छोटे से गांव की लड़की को उत्तर-पूर्व के राज्य असम की एक लड़की से सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया.

जी हां, लड़की को लड़की से प्यार हो गया और यह प्यार परवान चढ़ता गया. असम की अनीता ने पहले नेनशू को अपने घर असम बुलाया. वहां 6 दिन तक नेनशू अनीता के घर रही. पहले दिन अनीता को नेनशू के प्यार के इजहार पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन बार-बार इजहार के बाद अनीता ने विश्वास कर लिया और दोनों की फोन पर बातचीत शुरू हो गई.

नेनशू ने अनीता को बताया कि वह ऑपरेशन कराकर लड़का बन सकती है. अनीता को नेनशू के प्यार पर पूरा भरोसा हो गया. 6 दिन की मुलाकात के 6 महीने बाद दोनों असम से भागकर इंदौर आ गईं और साथ रहने लगीं. लंबी मेहनत के बाद नेनशू अब 'नमन' बन गई.

सोशल मीडिया से शुरू हुआ प्यार का सफर

बता दें कि अशोकनगर जिले की 25 वर्षीय नेनशू, जो पिपरई तहसील के बरखेड़ा गांव में रहती थी, जन्म से लड़की थी, लेकिन उसकी भावनाएं लड़कों जैसी थीं. यह उसके लिए लंबे समय तक आंतरिक संघर्ष का विषय रहा. कई वर्षों तक वह इस उलझन से जूझती रही, लेकिन जीत नहीं पा रही थी. फिर जब उसे एक लड़की से प्यार हुआ, तो उसने अपने प्यार को पाने के लिए यह संघर्ष जीत लिया.

सोशल मीडिया के माध्यम से नेनशू की मुलाकात असम की अनीता से हुई. नेनशू ने लड़की होने के बावजूद खुद को लड़के की तरह महसूस करते हुए अनीता से प्यार का इजहार किया. शुरू में अनीता को विश्वास नहीं हुआ और उसने मना कर दिया कि हम दोनों लड़कियां हैं, ऐसा कैसे संभव है?

सोशल मीडिया पर बातचीत के बाद दोनों असम में मिलीं. नेनशू अनीता के घर 6 दिन रहीं और बार-बार कहने पर अनीता ने उसकी बात पर यकीन किया. नेनशू ने अनीता से अपना जेंडर बदलने की बात कही.

इंदौर में संघर्ष और 6 लाख में ट्रीटमेंट 

6 दिन बाद नेनशू अपने गांव लौट आई, लेकिन 6 महीने बाद दोनों घर से भागकर इंदौर आ गईं. वहां दोनों ने नौकरियां कीं और तीन साल में करीब 6 लाख रुपये जोड़े. फिर दिल्ली में सर्जरी कराई. दोनों अपने प्यार पर अडिग रहीं.

संभवतः गांव से जुड़ा यह पहला मामला है, जहां किसी लड़की ने किसी लड़की से प्यार के लिए अपना जेंडर चेंज कराया. नेनशू की 5 महीने में तीन सर्जरियां हुईं, जिनमें काफी दर्द भी सहना पड़ा. अब नेनशू के परिवार वाले भी खुश हैं. उन्हें नेनशू का नमन बनना अच्छा लग रहा है.

परिवार की सहमति और गांव में स्वागत

नेनशू सूर्यवंशी अब नमन बनकर अपने गांव बरखेड़ा, पिपरई (अशोकनगर जिला) में रह रही हैं. नेनशू और अनीता ने अपने प्यार का इजहार करने के बाद परिजनों को बताया. शुरू में काफी विरोध हुआ, लेकिन बाद में घरवाले मान गए. अब इस खबर को सुनकर लोग उनसे मिलने उनके घर पहुंच रहे हैं.

    Advertisement