scorecardresearch
 

Feedback

साहित्य आजतक के उद्घाटन सत्र में होगी राम नाम की धूम, देखिए पहले दिन, स्टेज-1 के कार्यक्रमों की लिस्ट

दिल्ली में 21 से 23 नवंबर तक साहित्य आजतक महाकुंभ का आयोजन होगा, जिसमें कवि कुमार विश्वास, गायक अल्ताफ राजा, लोकगायिका मालिनी अवस्थी, और वर्षा सिंह धनोआ सहित कई दिग्गज कलाकार हिस्सा लेंगे. मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में तीन दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में गीत, संगीत, शायरी, कविता, नाटक और विचार विमर्श के कार्यक्रम होंगे.

Advertisement
X
साहित्य आजतक में कवि और लेखक यतींद्र मिश्र लोक के रंग पर प्रकाश डालेंगे वहीं कवि कुमार विश्वास अपने-अपने राम के जरिए रामकथा को सामने रखेंगे
साहित्य आजतक में कवि और लेखक यतींद्र मिश्र लोक के रंग पर प्रकाश डालेंगे वहीं कवि कुमार विश्वास अपने-अपने राम के जरिए रामकथा को सामने रखेंगे

गुलाबी सर्दियों के दिन लौट आए हैं. धूप नर्म लग रही है और सूरज कुनकुना अहसास दे रहा है. दिल्ली वाली इस सर्दी की आमद के साथ ही देश के दिल में एक बार फिर लौट रहा है शब्दों-सुरों और साहित्य का महाकुंभ. 21, 22 और 23 नवंबर यानी 3 दिन तक कला जगत के अलग-अलग क्षेत्र के दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा जहां आप मिल सकेंगे अपने चहीते कलाकारों, गायकों, कवियों, साहित्यकारों और रुपहले पर्दे की भी तमाम नामचीन हस्तियों से. 

साहित्य, कला और मनोरंजन जगत का सबसे बड़ा मेला
ये सभी जिस मंच पर एक जगह, एक साथ इकट्ठा होंगे उसका नाम है 'साहित्य आजतक'. मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में तीनों दिन तीन अलग-अलग स्टेज पर होने वाला ये आयोजन अब दिल्ली में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है और राजधानी की शान बन चुका है. साहित्य आज तक- भारतीय भाषा, साहित्य, कला और मनोरंजन जगत का सबसे बड़ा मेला है. गीत, संगीत, शायरी, कविता, नाटक, विचार, विमर्श और चिंतन के दिग्गजों से गुलजार इस महासंगम के पीछे 'आज तक' का उद्देश्य आज की युवा पीढ़ी और आम जनता को भारतीय भाषा, कला, संगीत और संस्कृति से सीधे जोड़ना है.

रामकथा से होगी कार्यक्रम की शुरुआत
चलिए आपको बताते हैं कि तीन दिनों में किस दिन क्या-क्या कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं. सबसे पहले बात करते हैं पहले ही दिन यानी 21 नवंबर 2025 की. यह दिन उद्घाटन समारोह के साथ बहुत खास होने वाला है. कार्यक्रम का आगाज अपने आप में एक यादगार दिन बन जाएगा, जब आपको पहले कवि कुमार विश्वास 'अपने-अपने राम' से मिलाएंगे. फिर नाइंटीज के नॉस्टेल्जिया में घूम आइएगा, जब सिंगर अल्ताफ राजा स्टेज पर आएंगे. लोकगायिका मालिनी अवस्थी लोक के रंग में रंगेगीं और वर्षा सिंह धनोआ के सुरों से सजेगी पहले दिन की शाम.

सम्बंधित ख़बरें

Sahitya Aajtak
कुमार विश्वास, मालिनी अवस्थी, नेहा कक्कड़...  'साहित्य आज तक' के मंच पर लगेगा दिग्गजों का मेला 
Irshad Khan Sikandar
मशहूर शायर, गीतकार और रंगकर्मी इरशाद ख़ान 'सिकंदर' का 42 साल की उम्र में निधन 
मंचों पर महिलाएं
Women's Day पर शायरात और कवयित्रियों से जानिए, कैसा होता है ‘मंच पर महिला होना’? 
chandan-ray-love-poetry-event
कवि चंदन राय ने कविताओं से जीता लोगों का दिल, बोले- असफलता पर आत्महत्या करना गलत 
live performance of sonrupa vishal
सोनरूपा विशाल ने प्रेम और वीरता पर सुनाई शायरी, साहित्य आजतक में बिखेरा जादू 
Advertisement


यहां देखिए पहले दिन के सिर्फ स्टेज-1 पर होने वाले कार्यक्रमों की सूची

स्टेज-1, हल्ला बोल चौपाल


13:00-13:10  -  स्वागत भाषण : कली पुरी, वाइस चेयरपर्सन, इंडिया टुडे ग्रुप


13:10-14:30 - अपने-अपने राम : कुमार विश्वास, कवि, लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर


15:00-16:00 -  अल्ताफ राजा : गायक

16:00-17:00 - तुम्हारी औकात क्या है!! : पीयूष मिश्रा (अभिनेता-गायक)

17:00-19:00-  अख्तरी... उफ्फ ये फसाना!! : मालिनी अवस्थी (पद्मश्री, भारतीय लोक गायिका)
                                                                           यतींद्र मिश्रा (कवि और  लेखक)


20:00-21:00  - समां... से लंबी जुदाई तक... एक सुरमयी शाम... वर्षा सिंह धनोआ, गायिका

कुमार विश्वास के अलावा आप लोकगायिका मालिनी अवस्थी, सिंगर नेहा कक्कड़, जसबीर जस्सी, हरगुन कौर और ऐसे ही कई अन्य हस्तियों के लाइव परफॉर्मेंस को देख सकेंगे और इनका आनंद ले सकेंगे. तो देर मत कीजिए, आज ही 'साहित्य आज तक' की टिकट बुक करें.

साहित्य के महाकुंभ 'साहित्य आज तक' में अभी रजिस्टर करें.
तारीख: 21, 22 और 23 नवंबर, 2025
आयोजन स्थल: मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम, नई दिल्ली
रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट: aajtak.in/sahitya

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement