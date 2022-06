नैनीताल-मनाली-शिमला छोड़िए! इस बार घूमिए हिमाचल में छिपी ये ठंडी-खूबसूरत जगह

Best places to visit in June 2022: हम आपको मनाली से 12 किलोमीटर दूर एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी खूबसूरती का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते. इस जगह का नाम है सेथन विलेज. इस गांव में सिर्फ 10 से 15 परिवार ही रहते हैं. यहां सर्दियों और गर्मियों दोनों ही मौसमों में घूमने के लिए जाया जा सकता है.

X

sethan village (photo credit: urbanscoopfilms/sasta_traveller)