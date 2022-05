उत्तराखंड में छिपी है ये खूबसूरत जगह, आनंद महिंद्रा भी हुए थे फिदा

भारत में बहुत से ऐसे लग्जरी होटल्स हैं जहां आपको काफी बड़े और अच्छे स्विमिंग पूल्स देखने को मिल जाएंगे. लेकिन क्या कभी आप ऐसे स्विमिंग पूल में गए हैं जो किसी ऐसी जगह पर हो जहां आप दूर तक नजरे दौड़ाएं तो आपको सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ नजर आएं. उत्तराखंड में एक ऐसी ही खूबसूरत जगह है जहां पर आप नेचुरल स्विमिंग पूल का आनंद उठ सकते हैं.

हम जिस नेचुरल स्विमिंग पूल की बात कर रहे हैं दरअसल वह उत्तराखंड, धारचूला के खेला गांव में स्थित है. यहां जंगलों से आने वाले साफ, ठंडे और नेचुरल नीले रंग के पानी में स्विमिंग करने का मजा ही कुछ और है और यकीनन ये मजा आपको किसी भी लक्जरी होटल के पूल में नहीं मिल पाएगा.

प्रकृति के बीचोबीच शांत पहाड़ों में इस नेचुरल पूल के अंदर स्वीमिंग करके जो सुकून आपको यहां मिलेगा वो शायद ही किसी और जगह पर मिलेगा. ये उत्तराखंड की एक ऐसी जगह है जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं. एक बार यहां जाने के बाद आप वापस आने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे. पार्टनर के साथ जाने के लिए इससे रोमांटिक जगह कोई हो ही नहीं सकती.

कैसे जाएं इस जगह पर

ये जगह उत्तराखंड के कुछ हिडन प्लेसेस में से एक है. इसी स्वीमिंग पूल की फोटो साल 2021 में इसी गांव के ही एक व्यक्ति नरेश धामी ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट की थी जिसे बिजनेस टाइकून आनन्द महिंद्रा ने रीट्विट कर कैप्शन लिखा था, 'इसे देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता. मैंने ऐसा कुछ पहले नहीं देखा. अब से यह मेरी ट्रेवल बकेट लिस्ट में शामिल है. इसके बाद से ही ये जगह आकर्षण का केंद्र बनी. तभी से यह जगह टूरिस्ट की फेवरेट जगह बन गई.

Whaaaat?? I’ve never seen anything like this. This HAS to go in my travel bucket list as the ultimate swimming experience. Where exactly is this @Sidbakaria ? Need GPS coordinates! https://t.co/lfOciyiCyQ