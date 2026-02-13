गर्लफ्रेंड और बीवी को कैसे रखें खुश? रिलेशनशिप कोच सीमा आनंद ने पुरुषों को दिए ये 5 मंत्र

अक्सर पुरुष इस उलझन में रहते हैं कि अपनी लव लाइफ को कैसे बेहतर बनाया जाए ताकि वे दोनों अच्छे से रह सकें. इसके लिए पुरुष कई लोगों की सलाह भी लेते हैं. लेकिन रिलेशनशिप में कुछ छोटी-छोटी बातों को ध्यान रखकर और थोड़ा सा नजरिया बदलकर कोई भी अपने पार्टनर को खुश कर सकता है और रिलेशनशिप को खूबसूरत बना सकता है.

कुछ समय पहले रिलेशनशिप कोच और राइटर सीमा आनंद एक पॉडकास्ट में पहुंची थीं, जहां उन्होंने मॉडर्न रिलेशनशिप्स पर कई टिप्स दिए. उन्होंने बताया कि पुरुष कैसे अपने पार्टनर को खुश रख सकते हैं. तो आइए उन 5 तरीकों भी जान लीजिए.

पार्टनर आपसे अलग हो सकता है

सीमा आनंद ने पुरुषों को सलाह देते हुए कहा कि अक्सर पुरुष यह सोचकर परेशान रहते हैं कि अगर मैं इसकी जगह होता तो ऐसा नहीं करता या वह ऐसा क्यों सोचती है? तो ये सोचना बंद करना होगा. पहली और सबसे अहम सलाह यह है कि पुरुष इस बात को स्वीकार करें कि उनका पार्टनर उनसे अलग है.

पुरुषों को समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति का रहन-सहन और सोचने का तरीका अलग होता है इसलिए आपकी पार्टनर भी आपसे अलग ही होगी. आप अपनी पार्टनर को अपनी तरह ढालने की अपेक्षा इस बात पर समय इन्वेस्ट करें कि वो आपसे अलग कैसे है? जब आप उनके डिफरेंसेस को समझेंगे तभी आप उन्हें सही तरह से अप्रोच कर पाएंगे.

झुकना कमजोरी नहीं, फायदा

अक्सर युवा पुरुषों के मन में यह बात बैठ जाती है कि अगर वो पार्टनर की बात मान रहे हैं या फिर रिलेशनशिप में किसी बात के कारण झुक रहे हैं तो यह उनकी कमजोरी है. पुरुषों को डर लगा रहता है कि उनके दोस्त क्या कहेंगे?



इस सोच से आदमियों को बाहर निकलना होगा. रिश्ते में सुधार करना या पार्टनर को समझने में आपका खुदका फायदा है. अगर आपका रिलेशन अच्छा चलेगा तो उसका सीधा फायदा आपको ही होगा. इसे हार मानना की बजाय एक बेहतर इन्वेस्टमेंट की तरह देखें जो आपकी लाइफ में खुशियां लाएगा.

मैसेज की ताकत समझें

'बातचीत के मामले में महिलाएं अक्सर ज्यादा डिटेलिंग पसंद करती हैं क्योंकि जहां पुरुष एक मैसेज को सीधा पढ़ते हैं वहीं महिलाएं उसमें लगे हर फुल स्टॉप और कोमा का मतलब निकालती हैं. बहुत से पुरुष आमने-सामने बात करने में झिझकते हैं इसलिए व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज उनके लिए वरदान की तरह साबित होता है.'



'ऐसे में लिखकर अपनी बात कहना आसान होता है. इसके लिए आप मैसेजेस में अपनी पार्टनर के साथ खूब फ्लर्ट करें और मैसेज के जरिए अपनी फीलिंग्स भी बताएं.'

इंटरेस्ट डेवलप करें

'पुरुषों को बातचीत के दायरे को बढ़ाने के लिए अलग-अलग टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखना चाहिए. उदाहरण के लिए लड़के अक्सर स्कूल या काम से लौटकर 'कुछ नहीं' कहकर बात खत्म कर देते हैं जबकि लड़कियां डिटेल से बात करना पसंद करती हैं.'



'अगर आप अच्छे 'कन्वर्सेशनलिस्ट' बनना चाहते हैं तो नए नए-नए इंटरेस्ट पैदा करें और नई चीजें सीखें. जब आपके पास बात करने के लिए पार्टनर के साथ शेयर करने को कुछ खास होगा, तो रिश्ता कभी बोरिंग नहीं होगा.'

अंदाज़ा न लगाएं, सीधे सवाल पूछें

रिलेशनशिप में सबसे बड़ी दिक्कत 'अजम्पशन' यानी अंदाजा लगाने से होती है. इसकी अपेक्षा आप अपना कम्युकेशन मजबूत करें. यदि रिलेशन में कोई समस्या आ रही है तो अंदाजा लगाने की अपेक्षा बातचीत करें क्योंकि इससे ही रिश्ते सुधरेंगे. आधे से अधिक रिश्तों में बात करने मात्र से ही सारा मसला सुलझ जाता है.

सीमा आनंद का कहना है कि रिश्ते में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए हमेशा काफी पेशेंस और शांति के साथ उन्हें हैंडल करें.

