पत्नी को आज भी EX से प्यार.., भारतीय लड़के को 5 साल बाद पता चली शादी की असली वजह

शादी को एक अटूट बंधन माना जाता है और अक्सर कहा जाता है कि शादी के बाद लड़का और लड़की अपने अतीत को पूरी तरह से भूलकर अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं. लेकिन इस बीच एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे जानने के बाद हर कपल सोचने पर मजबूर हो जाएगा. 33 साल के एक भारतीय शख्स ने अपनी मैरिड लाइफ से जुड़ी एक दर्दनाक सच्चाई सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर की है, जिसे सुनकर किसी का भी दिल टूट जाए. उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया कि शादी के पांच साल बाद भी उसकी पत्नी आज भी अपने पुराने प्रेमी से इमोशनल तौर पर जुड़ी हुई है.

शादी से पहले सब कुछ ठीक था

उस शख्स ने बताया कि शादी से पहले वह और उसकी पत्नी छह महीने तक रिलेशनशिप में रहे थे. उसे उसकी पत्नी के पुराने रिश्ते के बारे में पता था, लेकिन भरोसा था कि वह सब खत्म हो चुका है. पत्नी ने भी कहा था कि अब उसका एक्स से कोई संपर्क नहीं है. उसके लिए यह शादी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ था. मुझे लगा था कि मैंने लाइफ में प्यार, सम्मान और अपनापन सब कुछ पा लिया है.

अचानक बदला बर्ताव

सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक दिन पत्नी की मुलाकात अचानक अपने एक्स से हो गई. इसके बाद उसका बर्ताव पूरी तरह बदल गया. वह चुप रहने लगी, उदास रहने लगी और इमोशनल तौर से दूर होती चली गई. धीरे-धीरे पत्नी के बर्ताव के बाद उसने कई बार उससे पूछा, लेकिन उसने काफी बार पूछने के बाद आखिरकार सच बताया. उस शख्स ने अपनी पोस्ट में बताया कि उसकी पत्नी ने उससे कहा कि मैं कभी अपने एक्स को भूल नहीं पाई. मैं आज भी सोचती हूं कि अगर वो रिश्ता पूरा होता तो लाइफ कैसी होती. सबसे ज्यादा दर्दनाक बात तब हुई जब उसने कहा, 'तुम मुझे उसी जैसे लगते हो, इसलिए मैंने तुम्हें चुना.'

पति ने बताया कि यह बात सुनकर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी इंसान की जगह सिर्फ एक रिप्लेसमेंट हो. उसे यह भी पता चला कि उसकी पत्नी सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सेव कर रही थी, जिनमें पुराने प्यार को याद करने और किसी और लाइफ में मिलने की बातें होती हैं. जब मैं उससे दूर होता हूं तो गुस्सा आता है, लेकिन उसके सामने आते ही सब भूल जाता हूं. मैं खुद को पीछे रखकर उसकी खुशी चुनने लगता हूं.

सबसे बड़ा सवाल- आत्मसम्मान या प्यार?

यह कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की है जो रिश्ते में रहते हुए भी खुद को अकेला महसूस करते हैं. प्यार का मतलब यह नहीं कि आप किसी और की परछाई बन जाएं. हर इंसान हकदार है ऐसे प्यार का, जहां उसे किसी और का ऑप्शन नहीं, बल्कि खुद की पहचान मिले.

---- समाप्त ----