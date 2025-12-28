scorecardresearch
 
Yami Gautam Glowing Skin Secret: यामी गौतम की ग्लोइंग स्किन का राज है किचन की ये एक चीज, महंगे प्रोडक्ट्स को भी कर देगी फेल!

Yami Gautam Glowing Skin Secret: अक्सर लोगों को लगता है कि सेलिब्रिटी अपनी स्किन के लिए महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट पर खर्चा करते होंगे लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता. हाल ही में एक्ट्रेस यामी गौतम ने अपनी ग्लोइंग स्किन का सीक्रेट शेयर किया जो कोई महंगा ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं, बल्कि किचन में रखा भारतीय मसाला है.

ग्लोइंग स्किन के लिए यामी गौतम चेहरे पर लगाती हैं हल्दी और मुल्तानी मिट्टी का पैक, जानें इसके फायदे (Photo- Pixabay & Instagram@/Yami Gautam)
बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम अपनी नेचुरल और ग्लोइंग स्किन के लिए जानी जाती हैं. उनका कहना है कि उनकी खूबसूरत त्वचा का राज किसी महंगे स्किनकेयर प्रोडक्ट में नहीं, बल्कि एक बेहद आसान घरेलू नुस्खे में छिपा है. हाल ही में एक पॉडकास्ट में जब यामी से उनकी स्किनकेयर सीक्रेट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसका राज बताया. यामी के मुताबिक, उनकी ग्लोइंग स्किन का सीक्रेट कुछ और नहीं, बल्कि हल्दी है.

यामी कहती हैं कि उनकी स्किन काफी सेंसिटिव है, इसलिए वह चेहरे पर कुछ भी लगाने से पहले बहुत सोचती हैं. लेकिन जब एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने चेहरे पर हल्दी में मुल्तानी मिट्टी मिलाकर लगाया तो उन्हें साफ फर्क नजर आया. यामी के मुताबिक, यह उनके लिए बिल्कुल मैजिक जैसा था.

हल्दी स्किन के लिए फायदेमंद कैसे है?
अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कॉस्मेटिक सर्जन डॉ. गीता ग्रेवाल ने हल्दी के स्किन बेनिफिट्स के बारे में बताया था. उनके मुताबिक, हल्दी स्किन टोन को समान करने में मदद करती है, स्किन की टेक्सचर बेहतर करती है, सन स्पॉट्स कम करती है और सूरज की किरणों से होने वाले नुकसान से बचाव करती है. इसके अलावा, यह कोलेजन के टूटने की प्रोसेस को भी धीमा करती है.

डॉ. गीता ग्रेवाल ने यह भी बताया कि हल्दी में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण स्किन को शांत करते हैं, वहीं इसके एंटी-बैक्टीरियल गुण इंफेक्शन से बचाने में मदद करते हैं. हालांकि, कुछ लोगों की स्किन पर हल्दी लगाने से एलर्जी हो सकती है, इसलिए चेहरे पर लगाने से पहले हाथ की त्वचा पर पैच टेस्ट करना बेहतर होता है.

हल्दी और मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक बनाए कैसे?
हल्दी और मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक बनाने के लिए 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी में 1 चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा गुलाब जल या दूध मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें, फिर इसे चेहरे पर 15-20 मिनट लगा रहने दें. उसके बाद इसे ठंडे पानी से धो लें. जहां, मुल्तानी मिट्टी स्किन से एक्सेस ऑयल को निकालने और पोर्स को क्लिन करने में मदद करती है. वहीं, हल्दी किल-मुंहासे और दाग-धब्बों को साफ करते हैं. इन दोनों को जब साथ मिलाकर लगाया जाता है तो चेहरे की डलनेस दूर होती है स्किन पर नेचुरल ग्लो दिखता है.

---- समाप्त ----
