Why Hands Are Cold In Winters: सर्दियों में बर्फ जैसे ठंडे रहते हैं हाथ? सिर्फ ठंड नहीं है कारण, हो सकती है ये गंभीर वजह

Why Hands Are Cold In Winters: सर्दियों में हाथों का ठंडा रहना बहुत नॉर्मल है, लेकिन अगर ये समस्या बार-बार हो रही है तो इसके पीछे थायरॉइड, एनीमिया या ब्लड सर्कुलेशन जैसी वजहें हो सकती हैं.

सर्दी में शरीर जरूरी बॉडी पार्ट्स को गर्म रखने के लिए हाथ-पैरों में ब्लड फ्लो कम कर देता है. (Photo: ITG)
सर्दी में शरीर जरूरी बॉडी पार्ट्स को गर्म रखने के लिए हाथ-पैरों में ब्लड फ्लो कम कर देता है. (Photo: ITG)

जैसे-जैसे सर्दी अपना प्रकोप दिखाती है, वैसे-वैसे हमारे शरीर पर भी इसका असर दिखने लगता है. ठंडी-ठंडी हवाओं और गिरते टेंपरेचर के कारण ना केवल आपका घर ठंडा रहता है, बल्कि आपके शरीर के अंग भी ठंड महसूस करने लगते हैं. जहां कुछ लोगों के पैर बुरी तरह ठंडे रहते हैं, वहीं कई लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ हमेशा बर्फ जैसे ठंडे रहते हैं. कई बार मोटे-मोटे गर्म कपड़े पहनने के बावजूद भी लोगों की उंगलियां और हाथ ठंडे ही रहते हैं.

अक्सर लोग इसे हल्के में ले लेते हैं और सोचते हैं कि ठंड का मौसम है, जिसकी वजह से ये हो रहा है और ये बिल्कुल नॉर्मल है. लेकिन अगर हाथ लंबे समय तक और लगातार ठंडे रहते हैं, तो ये कभी-कभी किसी समस्या का संकेत भी हो सकता है. ऐसे में इसे नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देना सही नहीं है. आइए जानते हैं सर्दियों में हाथ क्यों ठंडे रहते हैं और आप इनसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं.

सर्दियों में हाथ क्यों हो जाते हैं ठंडे?
सर्दी के मौसम में आपका शरीर जरूरी बॉडी पार्ट्स जैसे दिल और दिमाग को गर्म रखने के लिए हाथ-पैरों में ब्लड फ्लो कम कर देता है. क्योंकि हाथ दिल से सबसे दूर होते हैं, इसलिए ये ज्यादा ठंडे रहते हैं. लेकिन हाथों के बर्फ जैसे ठंडे रहने के इसके अलावा भी कुछ कारण हो सकते हैं.

ठंडे हाथ होने के पीछे कारण:  

1. रेनॉड्स फिनोमेनन (Raynaud’s Phenomenon): इस समस्या में ठंड या स्ट्रेस के समय उंगलियों की नसें ज्यादा सिकुड़ जाती हैं. इससे उंगलियां बहुत ठंडी हो जाती हैं. आलम ये है कि वो सुन्न रहती हैं और उनमें बहुत दर्द भी होता है. कई बार उंगलियों का रंग पहले सफेद, फिर नीला और बाद में लाल भी हो जाता है.

2. ब्लड सर्कुलेशन का खराब होना: अगर हाथों तक खून सही तरीके से नहीं पहुंचता, तो वे ठंडे लगने लगते हैं. पेरिफेरल आर्टरी डिजीज (PAD) जैसी बीमारियों में नसें नैरो/संकरी हो जाती हैं, जिससे हाथों में गर्माहट कम हो जाती है.

3. थायरॉइड की समस्या: थायरॉइड कम होने के कारण शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है. ऐसे में लोगों को जल्दी ठंड लगती है और हाथ-पैर अक्सर ठंडे रहते हैं.

4. खून की कमी (एनीमिया): अगर आपके शरीर में खून कम है तो भी आपके हाथ ठंडे रह सकते हैं. यानी शरीर में आयरन या विटामिन B12 की कमी होने पर खून सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता. इससे कमजोरी के साथ-साथ हाथ-पैर ठंडे रहने लगते हैं.

5. डायबिटीज: अगर किसी को डायबिटीज की बीमारी है, तो उसकी नसों और नर्व्स को नुकसान पहुंच सकता है. इससे शरीर टेंपरेचर को सही से कंट्रोल नहीं कर पाता और हाथ ठंडे लगते हैं.

6. स्ट्रेस लेना: हद से ज्यादा स्ट्रेस में रहने से शरीर में ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो नसों को सिकोड़ देते हैं. इससे हाथों में ब्लड फ्लो कम हो जाता है और वो ठंडे महसूस होते हैं.

ठंडे हाथों से राहत पाने के आसान उपाय

1. हाथों को ढककर रखें: अगर आपके हाथ ठंडे रहते हैं तो सर्दियों में गर्म दस्ताने जरूर पहनें. ऊनी कपड़े शरीर की गर्मी बनाए रखने में मदद करते हैं.

2. शरीर को एक्टिव रखें: सर्दी हो या गर्मी एक्सरसाइज शरीर के लिए बहुत जरूरी होती है. ऐसे में सर्द मौसम में भी हल्की एक्सरसाइज, तेज-तेज वॉक करना या उंगलियों की स्ट्रेचिंग करना जरूरी है. इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है.

3. गर्माहट लें: गर्म चाय या कॉफी का कप पकड़ें, हैंड वॉर्मर का इस्तेमाल करें या हल्के गुनगुने पानी से हाथ सेंकें.

4. सही खानपान अपनाएं: सर्दियों में आयरन और विटामिन B से भरपूर चीजें जैसे पालक, चुकंदर, दालें और गुड़ खाएं. साथ ही पानी खूब पिएं.

5. स्ट्रेस कम करें: अगर आप सर्दियों में हाथों की ठंड कम करना चाहते हैं तो स्ट्रेस कम करना बहुत जरूरी है. ऐसे में योग, ध्यान और गहरी सांस लेने की आदत डालें. इससे नसें रिलैक्स होती हैं और हाथों में गर्माहट बनी रहती है.

---- समाप्त ----
