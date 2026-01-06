Weight Loss Story: 244 Kg के सिंगर ने घटाया 124 किलो वजन! खुद बताया कैसे हुआ ट्रांसफॉर्मेशन

Jelly Roll Weight Loss: ग्रैमी नॉमिनेटेड और अमेरिकी म्यूजिक इंडस्ट्री के फेमस सिंगर जेली रोल (Jelly Roll) अभी अपने वेट लॉस के कारण काफी चर्चा में बने हुए हैं. एक समय था जब उनका वजन उनके करियर और हेल्थ दोनों के बीच बड़ी चुनौती बन गया था लेकिन आज उन्होंने अपने शरीर का लगभग आधा वजन कम कर लिया है और उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो गया है. जेली रोल का वजन करीब 244 किलो तक हो गया था लेकिन उन्होंने 1 साल में करीब 122 किलो वजन कम कर लिया है. मेन्स हेल्थ की नई डॉक्यूमेंट्री, 'ए ईयर फॉर ए लाइफ' में उनकी जर्नी कवर की गई है जिसमें उन्होंने अपनी फिटनेस जर्नी बताई है.

और पढ़ें

जेली रोल ने दिसंबर 2024 में अपनी वाइफ बन्नी एक्सओ के पॉडकास्ट पर कहा था, 'मैं मार्च 2026 तक मेन्स हेल्थ मैग्जीन के कवर पर आना चाहता हूं और यही मेरा गोल है.'

'हालांकि, कई लोगों ने अनुमान लगाया होगा कि मैंने वजन कम करने के लिए ओजेम्पिक या वेगोवी जैसे जीएलपी-1 की मदद ली होगी क्योंकि कई फेमस लोगों ने इसका इस्तेमाल किया. लेकिन मेरे मामले में ऐसा नहीं है. मैंने खाने और लाइफस्टाइल चेंज करके अपना वेट लॉस किया.'

'जीएलपी-1 दवाओं का इस्तेमाल ना करने के पीछे कारण था कि मैंने अपने शरीर के साथ काफी बुरा बर्ताव किया कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि भगवान ने मुझे इतने लंबे समय तक यह आवाज दी. मैं अपनी आवाज के लायक नहीं था.'

'डाइट और एक्सरसाइज के डेली रूटीन के अलावा मैंने क्रेविंग से निपटने के लिए डॉक्टर की मदद ली. ब्लड टेस्ट कराने से पहले ही मैं अपनी ज्यादा खाने की आदत के लिए मेंटल हेल्थ थेरेपी लेने चला गया था क्योंकि मुझे उस लत से छुटाकारा चाहिए था.'

Advertisement

'पहले मैं खाने की लत को एक आदत की नजर से देखता था जब मैंने खाने को सिर्फ आदत नहीं बल्कि लत मानकर उसका इलाज किया, तो वही चीज मेरे लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई.'

'244 किलो के भारी वजन के कारण मुझे चलने-फिरने और स्टेज पर परफॉर्म करने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था लेकिन अपनी सेहत को सीरियसली लेते हुए मैंने अपनी लाइफस्टाइल बदलने का फैसला किया और मेरा इतना वजन कम हो गया.'

वजन कम करने के लिए अपनाए ये आसान तरीके

जेली रोल ने इंटरव्यू में बताया कि कुछ बेसिक चीजों से ही उनका वजन कम हुआ है, इसके लिए उन्होंने कोई शॉर्ट कट नहीं अपनाया. वेट लॉस के तरीके थे:

वॉकिंग और कार्डियो: जेली रोल का वजन करीब 244 किलो था. इसलिए उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी के लिए पैदल चलना शुरू किया और धीरे-धीरे एक्टिविटी बढ़ाते गए. इससे उनकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ (दिल की सेहत) सुधरी और शरीर की एक्स्ट्रा चर्बी कम होने लगी.

स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए जेली ने बॉक्सिंग का सहारा लिया, जिससे उन्हें कैलोरी बर्न करने में काफी मदद मिली.

खान-पान में बदलाव: जेली ने वेट लॉस के लिए 80/20 वाला नियम फॉलो किया जिसमें उनकी 80 प्रतिशत डाइट और 20 प्रतिशत एक्सरसाइज मायने रखती है. उन्होंने डाइट से शुगर और जंक फूड के सोर्स कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाई और प्रोसेस्ड फूड को पूरी तरह निकाल दिया था.

Advertisement

हाई प्रोटीन के लिए उन्होंने चिकन, मछली और हरी सब्जियों को अपनी डाइट का हिस्सा बनाया था. इसके अलावा उन्होंने पोर्शन कंट्रोल पर ध्यान दिया. वह देखते थे कि वह कितना खा रहे हैं और छोटे-छोटे गहिस्से में खा रहे हैं.

मेंटल स्टेबिलिटी: जेली रोल का मानना था कि वेट लॉस सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि दिमाग का खेल है. उन्होंने खुद को मेंटल स्टेबल करने के लिए मेडिकल हेल्प ली और डिसिप्लीन में रहे. टूर पर रहने के दौरान भी उन्होंने अपने वर्कआउट को मिस नहीं किया और उन्होंने अपने साथ एक पर्सनल ट्रेनर रखा जो सफर के दौरान भी उनकी डाइट और एक्सरसाइज का ख्याल रखता था.

कोल्ड प्लंज: वर्कआउट के बाद वह बर्फ के ठंडे पानी में नहाते थे. इससे मसल्स रिलेक्स होते थे. मेटाबॉलिज्म को तेज करने और स्ट्रेस को दूर करने में मदद मिलती थी.

---- समाप्त ----