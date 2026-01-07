scorecardresearch
 
Winter Hacks: सर्दियों में ठंडे पानी में कपड़े धोने में कंपकपाते हैं हाथ... बिना मशीन ऐसे होंगे सफाचट्ट, बस अपनाएं ये ट्रिक्स

Winter Hacks: सर्दियों में कपड़े धोना एक बेहद मुश्किल काम लगता है. ठंडी पानी छूते ही शरीर में सिरहन पैदा होने लगती है. क्या आपको भी ठंड में कपड़े धोने में दिक्कत होती है. अगर हां तो यहां हम आपको कुछ आसान त्रीके बता रहे हैं जिनकी मदद से आप आसानी से अपने कपड़े साफ कर सकते हैं.

सर्दियों में कपड़े धोने के लिए क्या करें (Photo: Freepik)
सर्दियों के मौसम में सबसे मुश्किल कामों में से एक है ठंडे पानी में हाथ डालना और कपड़े धोना. कड़ाके की ठंड में पानी इतना बर्फीला होता है कि हाथों की उंगलियां सुन्न पड़ जाती हैं और काम करना दूभर हो जाता है. लेकिन कुछ स्मार्ट ट्रिक्स अपनाकर आप इस मुश्किल काम को आसान बना सकते हैं और अपने हाथों को कंपकपाने से बचा सकते हैं.

सर्दियों में कपड़े धोने के लिए स्मार्ट ट्रिक्स
1. रबर के दस्तानों (Rubber Gloves) का उपयोग करें
यह सबसे आसान और प्रभावी तरीका है. बाजार में अंदर से फर वाले रबर के दस्ताने मिलते हैं. इन्हें पहनकर कपड़े धोने से आपके हाथ सीधे ठंडे पानी के संपर्क में नहीं आते, जिससे हाथ गर्म रहते हैं और पानी की जलन महसूस नहीं होती.

2. गुनगुने पानी का स्मार्ट इस्तेमाल
कपड़ों को बहुत गर्म पानी में न धोएं, लेकिन आप पानी का 'चिल' खत्म करने के लिए उसमें थोड़ा गर्म पानी मिला सकते हैं. हल्का गुनगुना पानी न केवल आपके हाथों को राहत देगा, बल्कि कपड़ों से जिद्दी मैल और डिटर्जेंट को निकालने में भी मदद करेगा.

3. 'सोकिंग' (भिगोने) की तकनीक अपनाएं
कपड़ों को तुरंत रगड़ने के बजाय, उन्हें 20-30 मिनट के लिए गुनगुने पानी और लिक्विड डिटर्जेंट में भिगो दें. इससे गंदगी अपने आप ढीली हो जाएगी और आपको कम मेहनत और कम समय तक पानी में हाथ डालना पड़ेगा.

4. कपड़ों को रगड़ने के लिए ब्रश का प्रयोग
हाथों से कपड़े रगड़ने के बजाय अच्छे क्वालिटी के लॉन्ड्री ब्रश का इस्तेमाल करें. इससे आपके हाथों की त्वचा पानी में कम भीगेगी और ठंड भी कम लगेगी. कॉलर और कफ जैसी जगहों को ब्रश से साफ करना ज्यादा आसान होता है.

6. धोने के बाद हाथों की देखभाल
कपड़े धोने के तुरंत बाद अपने हाथों को पोंछकर उन पर नारियल तेल, जैतून का तेल या कोई अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएं. इससे रक्त संचार (Blood circulation) बेहतर होता है और ठंड की वजह से होने वाली खुजली या रूखापन नहीं होता.

---- समाप्त ----
