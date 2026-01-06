Vitamin B12 In Eggs: अंडा खाते हैं तो जान लें ये बात, गलत तरीके से पकाया तो नहीं मिलेगा विटामिन B12 का फायदा

Vitamin B12 In Eggs: जब भी हेल्दी नाश्ते की बात आती है तभी लोगों के दिमाग में अंडे का नाम आता है. अंडा एक ऐसा नाश्ता है, जो ना केवल जल्दी बन जाता है, बल्कि शरीर को बहुत से पोषक तत्व भी देता है. स्वाद में अच्छा और सेहत के लिए फायदेमंद अंडा सिर्फ प्रोटीन का ही बढ़िया सोर्स नहीं है. ये विटामिन B12 का भी बेहतरीन सोर्स माना जाता है.



विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है, जो शरीर में खून बनने, दिमाग को तेज रखने और नर्व्स को मजबूत करने में मदद करता है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अंडे को पकाने का तरीका अगर गलत हो, तो इसके पोषक तत्व कम हो सकते हैं. इसलिए अंडा खाते वक्त ये जानना जरूरी है कि उसे कैसे पकाया जाए ताकि विटामिन B12 ज्यादा से ज्यादा मिल सके.



शरीर के लिए क्यों जरूरी है विटामिन B12

विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन शरीर इसे खुद नहीं बना पाता. इसकी कमी से थकान, कमजोरी, चक्कर आना और याददाश्त कमजोर होने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. अंडे में ये विटामिन खासतौर पर उसके पीले हिस्से यानी जर्दी में पाया जाता है. ऐसे में अगर जर्दी को बहुत ज्यादा पकाया जाए, तो इसका फायदा कम हो सकता है.

हल्का उबला अंडा ज्यादा फायदेमंद

अगर आप उबला हुआ अंडा खाना पसंद करते हैं, तो उसे ज्यादा देर तक उबालने से बचें. हल्का या मीडियम उबले अंडे (जिसमें जर्दी थोड़ी नरम रहती है) में विटामिन B12 अच्छी मात्रा में रहता है. तेज आंच और ज्यादा देर तक उबाल अंडे के पोषक तत्वों को नुकसान पहुंचा सकता है.

पोच्ड एग: सेहत के लिए एक अच्छा ऑप्शन

पोच्ड एग यानी पानी में हल्का पकाया गया अंडा भी इससे विटामिन B12 लेने का एक बेहतरीन तरीका है. इसमें न तो ज्यादा तेल लगता है और न ही तेज आंच. जब अंडा धीरे-धीरे पकता है, तो उसके अंदर मौजूद विटामिन सुरक्षित रहते हैं. यही वजह है कि हेल्थ एक्सपर्ट भी पोच्ड एग को एक अच्छा ऑप्शन मानते हैं.

कम आंच पर तला हुआ अंडा भी है ठीक

अगर आपको फ्राई एग पसंद है, तो उसे तेज आंच पर जलाने की बजाय धीमी आंच पर पकाएं. जब जर्दी पूरी तरह सख्त नहीं होती, तब तक अंडे में मौजूद विटामिन B12 काफी हद तक सुरक्षित रहता है. ज्यादा तेल और ज्यादा गर्मी से बचना ही सबसे जरूरी बात है.

स्टीम किया हुआ अंडा भी रखता है पोषण बरकरार

स्टीमिंग यानी भाप में पकाने का तरीका भी अंडे के लिए अच्छा माना जाता है. इसमें अंडा धीरे पकता है और सीधी तेज गर्मी नहीं लगती, जिससे इसके पोषक तत्व कम खराब होते हैं. यही वजह है कि स्टीम किया हुआ अंडा सेहत के लिए फायदेमंद होता है.

अगर आप अंडे से पूरा पोषण लेना चाहते हैं, तो बस एक बात याद रखें अंडे को ज्यादा देर तक और तेज आंच पर न पकाएं. हल्का पका हुआ अंडा न सिर्फ स्वाद में अच्छा होता है, बल्कि विटामिन B12 का पूरा फायदा भी देता है. अगली बार जब अंडा बनाएं, तो थोड़ा ध्यान रखें और सेहत को एक छोटा लेकिन जरूरी फायदा जरूर दें.

